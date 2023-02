Prosegue la messa in onda della soap opera Terra Amara, che racconta le peripezie di due innamorati nella Turchia degli anni Settanta. Le anticipazioni su ciò che succederà nei nuovi episodi, in programmazione su Canale 5, raccontano che al centro della scena ci sarà anche Müjgan Hekimoğlu (Melike İpek Yalova). La dottoressa sarà in procinto di fare una pazzia, quando suo marito Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş) le dirà di essere ancora innamorato di Zuleyha Altun (Hilal Altınbilek). La donna, profondamente ferita, chiederà a un suo collega di praticarle un aborto illegale: non vorrà continuare a portare in grembo il figlio che aspetterà dal marito.

Trame turche, Terra amara: Yilmaz rinuncia a fuggire con Zuleyha a causa di Mujgan

Nel corso delle puntate che verranno trasmesse sul piccolo schermo prossimamente, Yilmaz non avrà altra scelta oltre a quella di annullare la sua fuga con Zuleyha e il piccolo Adnan. L’ex meccanico dovrà rinunciare a viversi la sua storia d’amore non appena la moglie Mujgan gli dirà di aspettare un figlio da lui.

A ogni modo Akkaya, su consiglio del padrino Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık), sceglierà di essere sincero con la dottoressa, dicendole di essere venuto a conoscenza attraverso una lettera che la sua ex in realtà ha sposato Demir (Murat Ünalmış) solo a causa della minaccia di Hünkar (Vahide Perçin). Yilmaz, oltre ad ammettere a Mujgan che sarebbe rimasto al fianco di Zuleyha, non nasconderà di non aver smesso di amarla nonostante le loro nozze.

Mujgan non interrompe la sua gravidanza, Akkaya convince la moglie a tornare a Cukurova

La dottoressa capirà di essere stata la seconda scelta di Yilmaz. Sarà in preda allo sconforto totale, così deciderà di andare a Istanbul per chiedere a un amico di farla abortire illegalmente. Nonostante l'amico provi a farle cambiare idea, Mujgan sarà decisa più che mai nel suo intento e si preparerà a sottoporsi all’operazione.

Quando il medico sarà in procinto di farle la puntura per l’anestesia, Mujgan farà un passo indietro. A raggiungerla ci penserà il marito Yilmaz, che le chiederà di dargli un’altra possibilità. In un primo momento le gli dirà di volersi trasferire in America dalla madre Sevil (Mihriban Er), ma grazie al marito accetterà di tornare a Cukurova. Tra la dottoressa e Akkaya però continuerà a esserci tensione: Mujgan non riuscirà ad accettare il fatto che lo stesso si sia sposato con lei pur non ricambiando i suoi sentimenti.