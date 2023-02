Il mese di febbraio ha in serbo nuovi intrecci nelle soap Il Paradiso delle Signore. Le anticipazioni dei giorni 27 e 28 febbraio rivelano che Matilde e Vittorio saranno impegnati a prendere una difficile decisione riguardo un articolo da inserire nella rivista del negozio. L'articolo in questione presenta un argomento decisamente delicato per l'epoca, inoltre si tratterà di un pezzo della giornalista Diletta. La complicità tra Marcello Barbieri e Adelaide di Sant'Erasmo sarà sempre più ovvia, al punto da suscitare dei sentimenti di gelosia nel cuore di Ludovica.

Delusione d'amore anche per Clara, soprattutto quando verrà a sapere dei sentimenti di Irene verso Alfredo.

Il paradiso delle signore, puntata 27/2: Maria dubbiosa, i sentimenti di Irene deludono Clara

Nell'appuntamento in onda lunedì 27 febbraio de Il paradiso delle signore vedremo Maria Puglisi consegnare i bozzetti a Vittorio, dopo alcune titubanze iniziali. Il direttore del negozio darà la sua approvazione e la stilista potrà dedicarsi alla realizzazione dei prototipi, quando incapperà in nuovi dubbi. Qualcosa non convincerà l'ex Venere siciliana, ma cosa?

La presenza di Diletta D'Ambrosio ha creato scompiglio nel cuore di Matilde, ma la situazione precipiterà quando la moglie di Tancredi scoprirà ciò che pensa realmente Vittorio sulla giornalista e sarà alquanto infastidita dalla sua presenza.

Triangolo d'amore anche tra i più giovani. Clara, infatti, capirà che Irene Cipriani prova qualcosa di profondo per Alfredo e non potrà non esserne delusa.

Il paradiso delle signore, episodio 28/2: Clara non si trova, Ludovica gelosa

Nell'appuntamento in onda martedì 28 febbraio de Il paradiso delle signore ci saranno dei nuovi scompigli all'interno del grande magazzino milanese.

Alfredo vorrà fare breccia nel cuore di Irene, per questo metterà a punto un piano e avrà bisogno dell'aiuto di Clara per attuarlo. Questa volta, però, la giovane Boscolo farà perdere le tracce di sé non facendosi trovare dal ragazzo che le piace.

E mentre Tancredi continuerà ad architettare degli stratagemmi per attirare Matilde dalla sua parte, Ludovica sarà sempre più gelosa a causa del feeling venutosi a creare tra il suo ex e la contessa di Sant'Erasmo.

Che si siano innamorati e Marcello Barbieri abbia dimenticato Ludovica?

Spazio anche alla rivista 'Paradiso Market'. Matilde e Vittorio saranno estremamente indaffarati a causa di una difficile decisione da prendere sul conto di un articolo particolare per gli anni '60. L'articolo di Diletta, dedicato al tema dell'educazione sessuale delle ragazze, finirà all'interno del magazine milanese o verrà scartato a priori?