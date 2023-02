Nuovi intrecci sono pronti a prendere vita nelle puntate di Un posto al sole in onda nella settimana dal 27 febbraio al 3 marzo su Rai 3. Innanzitutto ci sarà il ritorno dell'ex medico di Palazzo Palladini, Luca De Santis, che 20 anni fa lasciò il condominio per una missione in Africa. Il suo ritorno riaccenderà i vecchi pensieri di Giulia. Otello si darà da fare e organizzerà un pranzo di famiglia invitando anche Riccardo, quando incapperà in una discussione con sua moglie Teresa. Intanto i problemi del Caffè Vulcano porteranno nuovi scontri tra Silvia e Giancarlo.

Che la loro storia sia giunta al capolinea?

Un posto al sole, anticipazioni al 3/3: arriva il verdetto su Valsano, Niko teme

A Un posto al sole saranno tutti in attesa del verdetto contro Valsano, ormai giunto al suo atto finale. Niko sarà in preda all'ansia per via del timore che la sentenza del giudice non renda giustizia a Susanna Poggi.

Al locale di Silvia la crisi economica non accennerà a diminuire, anzi la proprietaria sarà talmente preoccupata che finirà per prendersela con Giancarlo. Quest'ultimo si metterà a completa disposizione di Silvia, ricevendo dei continui rifiuti dalla donna, in quanto non si fida di lui. La madre di Rossella non se ne starà con le mani in mano, perciò si rivolgerà a una persona su cui sa di poter sempre contare.

Un posto al sole, puntate al 3/3: ritorna Luca e Giulia ripensa a vent'anni fa

A Palazzo Palladini il ritorno di Luca De Santis, dopo un ventennio di assenza, non farà altro che riaccendere i ricordi di un tempo nella mente di Giulia. L'uomo, che ha ricevuto un'offerta dall'ospedale di zona che vuole assegnarli il ruolo di primario, sarà in preda ai dubbi e ne parlerà a Michele.

Grazie a un incontro imprevisto, Luca si schiarirà le idee e le sue remore verranno dissipate.

Dopo essersi assentati da Napoli, Marina e Roberto rincaseranno, ma finiranno per scontrarsi sin da subito con la dura realtà. Ferri farà il possibile per difendere la serenità di coppia, ma riuscirà a cavarsela? Intanto tra Silvia e Giancarlo la situazione precipiterà sempre di più.

Otello, invece, si occuperà della nuora. Vedendola preoccupata, l'ex vigile cercherà di aiutarla a ritrovare un po' di serenità.

Spoiler Upas dal 27 febbraio al 3 marzo: Otello e Teresa litigano, Alberto vuole cambiare studio

Anche Viola sarà preoccupata per l'esito del verdetto: si conclude il processo a Lello Valsano e la sentenza giungerà sul finire della settimana di programmazione, ma non viene rivelata nelle anticipazioni. Sarà resa giustizia a Susanna? Spazio anche a Cerruti nelle prossime puntate di Un posto al sole, che dovrà fare i conti con i suoi sentimenti contrastanti verso Castrese. Otello organizzerà un pranzo di famiglia, ma in un primo momento Michele non sembrerà intenzionato a parteciparvi.

Anche il dottor Crovi verrà invitato a questo pranzo, ma poco dopo Otello avrà una discussione con Teresa.

Alberto sarà intenzionato a cambiare studio, ma finirà per scontrarsi con il parere contrario di Niko. Mentre i due non saranno sulla stessa lunghezza d'onda, Manuela vorrà voltare pagina e riprendere in mano la sua vita.