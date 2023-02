L'amore sarà nell'aria ne Il Paradiso delle Signore. Nella settimana di San Valentino, ossia dal 14 al 17 febbraio, ci saranno ulteriori sviluppi che finiranno per ingarbugliare la story line di alcuni personaggi. Matilde e Tancredi saranno assenti per una vacanza in Svizzera, mentre Vittorio darà il via al concorso del suo negozio chiamato 'Cuori Solitari'. Saranno in molti a partecipare a questa iniziativa. Intanto Vito sarà alla ricerca di un dono per Maria, per questo motivo Marcello si rivolgerà ad una sua vecchia conoscenza. Tra Gloria ed Ezio accadrà qualcosa di inaspettato, specie dopo la visita di Chiara.

Quest'ultima farà una confessione che spiazzerà la capocommessa del Paradiso. Flora, che ha scoperto il segreto di Umberto, lo metterà all'angolo con una richiesta particolarissima.

Il Paradiso delle Signore anticipazioni al 17/2: la richiesta di Flora a Umberto, in cambio del suo silenzio

Il Paradiso delle Signore sarà in fermento in occasione della giornata dell'amore, ma San Valentino non sarà tutto rose e fiori in quanto c'è chi resterà a guardare, chi si concederà una romantica serata e chi dovrà vedersela con dei segreti del proprio partner. Flora, infatti, dopo aver scoperto le infide intenzioni di Umberto circa Palazzo Andreani, vorrà mettere Vittorio al corrente della vicenda. Naturalmente la situazione finirà per destare preoccupazione in Umberto, ma quando Flora lo rassicurerà sul fatto che terrà la bocca chiusa, il commendatore tirerà un sospiro di sollievo.

Peccato, però, che la stilista vorrà qualcosa di grosso in cambio del suo silenzio.

Il Paradiso delle Signore, puntate dal 14 al 17/2: Francesco ronza attorno a Maria, Vito geloso

Francesco accetterà di aiutare Maria e Flora in atelier. Vedendolo così preso, Puglisi consiglierà al ragazzo di portare avanti questa sua passione e gli farà anche un sorprendente e apprezzato regalo.

Giorno dopo giorno, i due finiranno per legare e, la sola presenza di Francesco, finirà per suscitare gelosia in Vito.

Marcello incontrerà un suo vecchio amico, Mattia Costa, con cui ha condiviso l'esperienza in carcere. Questo Mattia dovrà aiutare Barbieri a cercare un particolare tipo di fiori che Vito intende regalare a Maria.

Quando quest'ultima riceverà il dono, non potrà fare a meno di sfoggiarlo con orgoglio.

Per San Valentino, al Paradiso delle Signore si terrà un gioco per i single chiamato 'Cuori solitari' e saranno in tanti a prendervi parte, specie le Veneri. In tale circostanza, Gemma si lascerà conquistare da Carlos. Il giorno seguente, la madre della ragazza sarà curiosa di sapere come sono andate le cose. Matilde e Tancredi si concederanno una vacanza in Svizzera, a St. Moritz.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore, Chiara spiazza Gloria con una rivelazione

Anche Marcello parteciperà al 'Cuori solitari' del negozio, e incoraggerà Salvatore a prendere l'iniziativa dopo aver ascoltato la descrizione dell'uomo ideale di Elvira.

Nelle prossime puntate de Il paradiso delle signore, Ezio riceverà una visita imprevedibili da parte di una sua vecchia conoscenza di nome Chiara Albani. Quest'ultima è la donna a cui Gloria salvò la vita durante il parto, e che le costò la denuncia. Ebbene, Chiara chiederà ad Ezio di poter parlare con Gloria. Cosa avrà da dirle? Anche Veronica sarà messa al corrente della visita. Quando Moreau incontrerà Chiara, sarà scioccata dalle sue parole poiché si renderà conto che le cose sarebbero potute andare diversamente.

Il silenzio di Flora in merito a Palazzo Andreani, avrà un costo. La donna, infatti, chiederà a Umberto di sposarla il prima possibile seppur lui non voglia.

Nelle prossime vicende de Il Paradiso delle Signore, problemi in arrivo per Barbieri

Al termine del concorso 'Cuori Solitari', al Paradiso delle Signore' verranno svelati i nomi dei fortunati prescelti che potranno gustarsi una cena al buio. Peccato che la situazione non andrà come sperato.

Problemi in arrivo per Marcello. Ferdinando e Umberto coalizzeranno contro di lui, seppur Barbieri sia convinto di riuscire ad entrare come socio del Circolo.

Gloria ed Ezio si assenteranno per un viaggio di lavoro e in tale occasione la donna lo informerà della confessione di Chiara. Sarà così che accadrà una vicenda inattesa.