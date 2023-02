Il Paradiso delle Signore continua con le sue avventure anche nelle giornate dell'8 e 9 febbraio. Per Maria e Flora saranno dei giorni intensi, visto che dovranno cercare una sarta per l'atelier. Puglisi penserà a Francesco, visto che se la cava piuttosto bene con il taglio e il cucito. A proposito di Francesco, Armando investigherà sul passato del ragazzo, arrivando a scoprire delle cose interessanti. Intanto Marcello farà un discorso spontaneo al Circolo, ma riuscirà a farsi accettare come nuovo socio? Guarnieri non solo tirerà in ballo una clausola del regolamento dei soci del Circolo, ma sarà anche furioso con Ezio per il solo fatto che stia cercando di portargli via la sua migliore operaia.

Il paradiso delle signore puntata 8/2: imprevisto per Elvira, Marcello applaudito al Circolo

Nell'appuntamento in onda mercoledì 8 febbraio, a Il paradiso delle signore Elvira sarà in procinto di prendere parte a una gara di ballo insieme a Salvatore, quando andrà incontro a un imprevisto: il vestito che la Venere vorrà indossare per il concorso avrà un problema e soltanto una persona potrebbe aiutarla a sistemarlo.

Una delle migliori operaie di Umberto Guarnieri sarà interessata al lavoro presso la fabbrica di denim di Ezio. Quando il commendatore verrà a sapere quello che ha intenzione di fare la sua impiegata, non avrà di certo una reazione positiva.

Spazio anche a Marcello nelle nuove puntate de Il paradiso delle signore.

Barbieri dovrà preparare un discorso da fare al Circolo al fine di convincere i soci ad accoglierlo nel loro club. Le parole del ragazzo avranno efficacia, visto che verrà sommerso di applausi. Intanto all'atelier milanese Flora e Maria avranno bisogno di un aiuto in sartoria, perciò Puglisi insisterà affinché Francesco venga a dar loro una mano.

Francesco è abile con il taglio e cucito e si scoprirà che in passato ha lavorato in una sartoria, ma poi se ne è andato altrove lasciando l'attività.

Il paradiso delle signore trama 9/2: periodo di prova per Marcello,

Nell'appuntamento in onda giovedì 9 febbraio, a Il paradiso delle signore Marcello non tarderà a mettere al corrente Salvatore del successo riscosso tra i soci del Circolo milanese.

Il discorso spontaneo che il ragazzo si ritroverà a fare convincerà quasi tutti, visto che Umberto e Ferdinando non vedranno di buon occhio la sua adesione. Sarà Ludovica ad avere l'ultima parola su Marcello e il suo esito sarà positivo. Il commendatore tirerà in ballo una clausola del regolamento che chiede che i nuovi soci osservino un periodo di prova.

Gloria parlerà a Ezio dell'operaia di Umberto, provando a persuaderlo dal calpestare i piedi a un nemico simile. Nel frattempo Vittorio maturerà un'importante convinzione destinata a stravolgere la sua stessa vita: lasciare l'incarico di pubblicitario presso il Paradiso. Come reagiranno i suoi dipendenti alla notizia?

Armando vorrà vederci chiaro sul passato del giovane Rizzo. Sarà così che il capo magazziniere rintraccerà quel sarto che fece da mentore a Francesco, scoprendo il motivo per cui quest'ultimo dovette abbandonare il suo paese e la sartoria.