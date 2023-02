Il settimo capitolo de Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16:05 sulla prima rete Rai nonché in streaming su RaiPlay. Gli spoiler della fiction daily di stampo nostrano ideata da Giannandrea Pecorelli, in merito agli episodi che saranno trasmessi dal 14 al 17 febbraio, evidenziano che Vito (Elia Tedesco) chiederà a Marcello (Pietro Masotti) di procurargli dei fiori particolari da regalare a Maria (Chiara Russo). Quest'ultima, ricevuto il dono del contabile, lo sfoggerà con orgoglio, nel frattempo Lamantia inizierà a nutrire una certa gelosia notando quanto Francesco (Christian Roberto) si stia legando alla sarta di Partanna.

Sebbene non vi siano anticipazioni ufficiali in merito, Maria potrebbe ricambiare i sentimenti che Francesco prova nei suoi riguardi, in quanto la ragazza si accorgerebbe di avere più interessi in comune col figlio di Palma (Valentina Tomada) piuttosto che con Vito.

Francesco perderà la testa per Maria

Le anticipazioni del 2023 de Il paradiso delle signore 7 svelano che Francesco, dopo essersi insediato nella sartoria dell'atelier milanese, inizierà a provare dei sentimenti verso Maria sino a perdere la testa per la stessa.

Ciò darà inevitabilmente luogo a un triangolo amoroso che coinvolgerà anche Vito, in quanto il nuovo contabile del grande magazzino sta provando a far breccia nel cuore della compaesana sin da quando è approdato nel capoluogo lombardo.

Stando a quanto appreso sin qui, la differenza tra i due pretendenti risiede nel passato degli stessi, in quanto da una parte troviamo Francesco, il quale ha dovuto ricostruirsi una vita dopo la tragedia del Vajont, mentre dall'altra parte c'è Vito che ha stretto un accordo proprio col padre della Puglisi per sposare la ragazza, con quest'ultima che ne è totalmente ignara.

Maria potrebbe ricambiare i sentimenti che Francesco prova nei suoi riguardi

Lavorare a stretto contatto ogni giorno al paradiso delle signore e condividere la medesima passione per la sartoria potrebbero essere due elementi fondamentali per far comprendere a Maria che Francesco possa essere un ottimo partner.

Nonostante non vi siano anticipazioni ufficiali in merito, la giovane Puglisi potrebbe accorgersi di avere più interessi in comune con Francesco, in primis il taglio e cucito, rispetto a quanti ne avrebbe con Vito.

A fronte di ciò, Maria potrebbe ricambiare i sentimenti che prova Rizzo junior nei suoi riguardi.

Se a tale eventualità aggiungiamo che Maria scoprirà che Vito è lo sposo del matrimonio combinato dal padre, ecco che le possibilità che sarta viri sentimentalmente su Francesco diverrebbero ancora più alte.