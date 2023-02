Nel corso della puntata de Il Paradiso delle Signore che andrà in onda nel pomeriggio di mercoledì 15 febbraio su Rai 1, Flora prometterà a Umberto di mantenere il segreto sui progetti per Palazzo Andreani ma vorrà qualcosa in cambio.

Intanto Veronica chiederà a sua figlia Gemma tutti i dettagli della serata passata insieme a Carlos. Intanto, Maria sfoggerà finalmente il regalo di Vito.

Infine Chiara, ossia la donna che Gloria salvò durante il parto facendola abortire, si presenterà alla porta di Ezio chiedendogli di incontrare proprio la signora Moreau per poterle parlare.

Il signor Colombo racconterà tutto a sua moglie, sotto consiglio del dottor Conti.

Flora decide di non raccontare i piani di Umberto a Vittorio

Nella prima parte della puntata de Il Paradiso delle Signore, Flora rassicurerà il commendatore Guarnieri dicendogli che non vuole rovinargli il suo più grosso affare, ma in cambio chiederà un in cambio qualcosa di molto importante e impegnativo.

Intanto, Veronica Zanatta vorrà saperne di più sull'uscita romantica di sua figlia Gemma con Carlos Garcia e quindi le chiederà ogni dettaglio della serata, ma la ragazza non sembrerà molto propensa a parlarne.

Marcello sprona Salvatore

Marcello ascolterà una conversazione della venere Elvira mentre sta parlando del suo tipo di "uomo ideale" e quindi penserà che Salvatore possa fare a caso suo.

Pertanto, il giovane Barbieri si recherà dal suo migliore amico e lo spronerà di partecipare all'iniziativa "Cuori Solitari" con la speranza che Amato possa accorgersi proprio della signorina Gallo.

Nel frattempo, Maria riceverà finalmente il regalo di Vito Lamantia e ne rimarrà piacevolmente sorpresa, potendolo sfoggiare pubblicamente

Chiara Albani arriva a Milano ne Il Paradiso delle Signore

Nella parte finale della puntata de Il Paradiso delle Signore del 15 febbraio, Chiara Albani arriverà a Milano e busserà alla porta del signor Colombo, chiedendogli di poter parlare con Gloria.

La signora Albani, in passato, aveva denunciato la signorina Moreau per averla salvata durante un travaglio nel quale, a perdere la vita, fu la creatura che portava in grembo.

Ezio sarà molto reticente sulla possibilità di far incontrare la donna con Gloria, ma poi, sotto consiglio di Vittorio Conti, dirà tutto a sua moglie. Infatti, Colombo avrà la consapevolezza che spetterà alla consorte decidere se incontrare Chiara o meno.