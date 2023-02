Proseguono i consueti appuntamenti pomeridiani con Il Paradiso delle Signore, in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 a partire dalle 15:55. Nel corso del prossimo episodio del 10 febbraio, non potranno mancare altri entusiasmanti colpi di scena in grado di coinvolgere tutti i fan.

In particolare, i riflettori tornano ad essere puntati su alcuni dei protagonisti della soap italiana. Si tratta di Matilde e Tancredi. I due, da quando hanno deciso di riprovare a risanare il loro matrimonio, hanno iniziato a trascorrere molto tempo insieme. Tuttavia, il legame tra Vittorio e la giovane Frigerio è evidente.

Tra i due c'è stato del tenero ed è impossibile nasconderlo. Pertanto, il primogenito della famiglia Di Sant'Erasmo cerca di neutralizzarlo, allontanandolo così da sua moglie. Purtroppo, però, accade un imprevisto: il giovane pubblicitario è in crisi e Matilde lo aiuta, trascorrendo con lui l'intera serata, dimenticandosi della cena con suo marito.

Momenti difficili al Paradiso delle signore

Nel corso del prossimo appuntamento con il Paradiso delle Signore, in seguito al precedente avvenimento, tra Matilde e Tancredi si è creata una forte tensione. L'uomo non può sopportare l'idea che sua moglie lo abbia messo da parte per trascorrere il suo tempo ad aiutare proprio Vittorio Conti.

Pertanto, sicuro di poter contare sull'appoggio del suo fidato amico Umberto, gli chiede di aiutarlo a mettere fuori gioco il pubblicitario, una volta per tutte, allontanandolo da sua moglie.

D'altronde, anche il Commendatore vuole rovinarlo e distruggere l'immagine del suo amato magazzino meneghino. Così, entrambi iniziano a riflettere sulle diverse possibilità per poter attuare il loro piano in modo infallibile.

Ezio propone un accordo ad Umberto

Nel frattempo, Ezio capisce di dover fare un passo indietro se non vuole inimicarsi Umberto, uno degli uomini più influenti della città.

Soprattutto, perché non vuole che possa accadere qualcosa alla sua attività. Pertanto, gli propone di mettere da parte l'ascia di guerra e di stipulare un nuovo accordo pacifico. In questo modo, riuscirebbe a lavorare in tranquillità, senza temere l'ira vendicativa del Commendatore.

Intanto, Francesco insegue il suo sogno da sarto e mette piede, per la prima volta, in un vero e proprio Atelier.

Successivamente, dopo aver a lungo cercato di capire cosa nasconda il suo fidanzato, Flora giunge ad una conclusione. Inizia a sospettare qualcosa sui piani di Umberto nei confronti di Palazzo Andreani, seppur lui sia stato comunque molto bravo nel non far trapelare nulla dinanzi alla giovane stilista del Paradiso.