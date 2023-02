Nella soap opera Il Paradiso delle Signore le anticipazioni delle puntate in onda su Rai 1 dal 6 all'11 febbraio, rivelano che tra Vittorio e Matilde ci sarà sempre più distanza.

Conti, a causa di questa situazione, sarà sempre meno creativo e non riuscirà a trovare le idee giuste per la nuova campagna pubblicitaria.

Intanto Armando indagherà invece sul passato del giovane Francesco, mettendosi in contatto con un vecchio sarto, mentore di Rizzo.

Nel frattempo Marcello preparerà il suo discorso come candidato a socio del Circolo. Barbieri dovrà convincere i soci a votarlo e nulla potrà essere lasciato al caso.

Trame Il Paradiso delle signore all'11 febbraio: Maria prova a convincere Francesco a non mollare la sua passione

In atelier, Flora e Maria si metteranno alla ricerca di una sarta temporanea che possa aiutarli a smaltire la loro mole di lavoro. Presto la giovane Puglisi scoprirà che in passato Francesco ha lavorato come sarto al suo paese, ma che poi ha dovuto abbandonare tutto. La giovane cercherà di spronarlo a non lasciare la sua passione.

Inoltre Armando contatterà il sarto che aveva istruito Rizzo da ragazzo. Sarà così che Ferraris scoprirà alcune verità inedite del passato del giovane.

Tancredi acquista L'Eco della Sera

Tancredi acquisterà L'Eco della Sera, un giornale molto importante.

L'imprenditore chiederà poi alla moglie di dargli una mano, con lo scopo di farla allontanare sempre di più da Conti.

Proprio quest'ultimo, in preda a una crisi di idee, deciderà di abbandonare il suo ruolo da pubblicitario.

Una sera Matilde, nel tentativo di aiutare Vittorio, dimenticherà una cena con Tancredi. Il giorno dopo, la tensione fra i coniugi sarà alle evidente.

Spoiler Il Paradiso delle signore dal 6 all'11 febbraio: Ezio cerca un accordo con Umberto

Ezio e Gloria inizieranno a cimentarsi nella ricerca del personale. I due però potrebbero in qualche modo interferire con l'azienda di Umberto. La capo operaia di Guarnieri si candiderà infatti per lavorare nella nuova ditta di Ezio. Il Commendatore, quando lo scoprirà, non la prenderà bene.

A questo punto Gloria inviterà Colombo a non inimicarsi Guarnieri. Ezio deciderà così di trovare un compromesso con lui, proponendogli un nuovo accordo.

Grazie al voto di Ludovica, Marcello sarà ammesso come socio al Circolo. Umberto però, deciderà di far applicare una regola che prevede un periodo di prova prima prima dell'effettivo ingresso di un nuovo socio. Barbieri troverà ancora una volta l'appoggio di Adelaide, che lo istruirà a dovere su come comportarsi.

Intanto si avvicina San Valentino ed Ezio deciderà di organizzare una sorpresa per Veronica, mentre Vito penserà di omaggiare Maria con un dono particolare.