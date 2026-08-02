Ci sarà poco spazio per la spensieratezza nelle prime puntate della nuova stagione de Il Paradiso delle Signore. L’undicesimo capitolo della soap di Rai 1 prenderà il via lunedì 7 settembre e porterà immediatamente i personaggi di fronte a una perdita destinata a modificare profondamente gli equilibri.

La protagonista di questa drammatica svolta sarà Rosa. La giornalista, ferita durante la missione in Vietnam, non riuscirà infatti a superare le complicazioni successive all’operazione. Una tragedia che avrà conseguenze soprattutto su Marcello Barbieri, costretto ad affrontare un futuro completamente diverso da quello che aveva immaginato.

Eppure, proprio mentre il Paradiso sarà ancora segnato dal lutto, arriverà anche una celebrazione capace di riportare un po’ di allegria: Delia e Gianlorenzo Botteri pronunceranno il loro sì.

Rosa, il dramma arriva subito

La situazione di Rosa sembrava inizialmente lasciare spazio alla speranza. Dopo essere rimasta gravemente ferita in Vietnam, la donna aveva affrontato un delicato intervento alla gamba e, almeno in un primo momento, sembrava aver superato la fase più critica.

Le cose prenderanno però una piega diversa.

Le sue condizioni peggioreranno improvvisamente e per Rosa non ci sarà nulla da fare. La sua scomparsa rappresenterà uno dei momenti più dolorosi dell’avvio della nuova stagione e lascerà soprattutto Marcello alle prese con un lutto difficilissimo da superare.

Sono trascorsi tre mesi dalla morte della giornalista, ma il giovane non riuscirà ancora a ritrovare la serenità. Rosa, infatti, era la donna che avrebbe dovuto sposare e la sua assenza continuerà inevitabilmente a pesare sulle sue scelte.

Al Paradiso arriva una giornata di festa

In mezzo a tanto dolore, però, ci sarà anche una buona notizia.

Il Paradiso si preparerà a vivere una giornata speciale per celebrare Delia e Botteri. Il matrimonio della coppia coinvolgerà le persone più vicine ai due protagonisti e porterà all’interno del grande magazzino un’atmosfera decisamente diversa da quella provocata dalla tragedia di Rosa.

Sarà una parentesi di felicità che permetterà ai personaggi di guardare avanti, almeno per un momento.

Anche il gruppo delle Veneri subirà una modifica. L’assenza temporanea di Irene porterà infatti Elisa a ricoprire il ruolo di capocommessa.

Un ritorno inatteso riapre vecchie domande

Le sorprese della nuova stagione non riguarderanno soltanto i protagonisti già conosciuti dal pubblico.

A Milano tornerà infatti Riccardo Guarnieri, figlio di Umberto. Il suo rientro sarà accompagnato da diversi interrogativi, soprattutto per ciò che riguarda la sua vita privata.

Resta ancora da capire cosa sia successo a Nicoletta, sua moglie. Le anticipazioni non forniscono risposte definitive e proprio questa situazione potrebbe diventare uno degli elementi di maggiore curiosità nelle nuove puntate.

Carla Corsi pronta a sfidare Adelaide

Un altro volto destinato a entrare nella storia sarà quello di Carla Corsi.

La donna arriverà con una posizione economica molto solida, costruita grazie all’eredità ricevuta dal marito. Determinata e ambiziosa, Carla avrà un ruolo importante nelle vicende della Galleria Milano Moda, contribuendo al rilancio dell’attività.

Il suo arrivo, tuttavia, non passerà inosservato ad Adelaide.

Tra le due donne emergerà infatti una forte contrapposizione. Carla sembra avere un conto aperto con la contessa e il desiderio di rivalsa potrebbe trasformarsi presto in un nuovo conflitto.

Il mistero di Odile potrebbe esplodere di nuovo

A complicare ulteriormente la situazione ci sarà poi una questione rimasta a lungo nell’ombra: la vera identità del padre di Odile.

Il segreto sulla sua paternità non resterà infatti confinato al passato. Nel corso della nuova stagione l’argomento potrebbe tornare alla ribalta, mettendo nuovamente sotto pressione la famiglia Guarnieri.

Tra una perdita dolorosa, un matrimonio atteso, ritorni inattesi e nuovi scontri, l’undicesima stagione de Il Paradiso delle Signore sembra quindi destinata a partire con un ritmo particolarmente intenso.

Il pubblico dovrà prepararsi a una nuova fase della soap, nella quale nulla sembra destinato a rimanere davvero immutato.