Nuovi appuntamenti con Il Paradiso delle Signore stanno per arrivare. Le anticipazioni delle puntate che andranno in onda dal 6 al 10 marzo, rivelano che Vittorio dovrà fare i conti con la decisione di pubblicare sul Paradiso Market l'articolo di Diletta. Nonostante la contrarietà di Matilde, il direttore deciderà di non dare ascolto a Frigerio. L'articolo di Diletta non verrà apprezzato e susciterà delle proteste. Adelaide e Marcello verranno sorpresi insieme da Ludovica. Per Brancia sarà adesso chiaro che tra il suo ex e la Contessa c'è una relazione sentimentale.

Spoiler Il Paradiso delle signore al 10 marzo: Ezio vuole andare in Argentina per parlare con Carlos

La gravidanza di Gemma porterà parecchio scompiglio in casa Colombo. Ezio e Veronica vorranno rintracciare Carlos per parlargli di Gemma. Poco tempo dopo, Colombo scoprirà che Carlos è prossimo alle nozze. L'uomo deciderà di partire alla volta di Buenos Aires e lo comunicherà a Gemma. In casa arriverà la chiamata di Garcia, la nonna di Carlos. La signora vorrà parlare con Ezio. I due avranno un incontro che Colombo definirà umiliante, tanto da fargli cambiare idea sulla partenza per l'Argentina. In questa situazione complessa, Gloria rinuncerà all'idea di vivere una relazione alla luce del sole con quello che è ancora a tutti gli effetti suo marito.

I due infatti, continueranno ad incontrarsi di nascosto. Quando Veronica scoprirà che Moreau è al corrente della gravidanza della giovane Zanatta, andrà su tutte le furie. Le due donne avranno un duro scontro. Purtroppo per Gemma, Ezio e Veronica prenderanno una dolorosa decisione per non costringere l'ex di Marco a essere una ragazza madre.

Trame Il Paradiso delle signore, nuove puntate: Adelaide contro Vittorio

Il nuovo articolo del Paradiso Market creerà non poca indignazione. In molti infatti, saranno scandalizzati dall'articolo di Diletta. La questione farà insorgere Adelaide, che si scaglierà contro Conti. Lo stesso farà Matilde, dato che non era d'accordo con la decisione di Vittorio di pubblicare l'articolo.

Prenderanno il via della manifestazioni e Conti e Don Saverio si alleeranno per cercare di placare gli animi dei manifestanti. Matilde avrà un'intuizione per aiutare i due uomini.

Proseguirà la relazione segreta tra Adelaide e Marcello. Umberto e Ludovica inizieranno ad avere sempre più sospetti su i due. Tutto sarà più chiaro a Ludovica quando avrà bisogno di mettersi urgentemente in contatto con la Contessa per via di un problema al Circolo. Brancia la cercherà in lungo e in largo, fino a ritrovarla a Villa Guarnieri in compagnia di Barbieri. Adelaide si ritroverà a confessare a Ludovica di avere una relazione con Marcello.