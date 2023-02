Proseguono in onda su Rai 3 gli appuntamenti con Un posto al sole. Le prossime puntate dell'amata fiction potrebbero portare a galla verità scomode. Il ritorno di Otello potrebbe rivelarsi parecchio fastidioso per Riccardo, mettendo a dura prova il suo rapporto con Rossella. Per Lara invece, le cose potrebbero prendere una brutta piaga. Il suo inganno, orchestrato ai danni di Ferri, potrebbe rivelarsi non esente da lacune. Martinelli non si è dimostrata molto cauta nel dirigere il suo piano e qualche dettaglio trascurato potrebbe rivelarsi un'arma a doppio taglio contro di lei.

Roberto potrebbe scoprire di non essere padre di quello che Lara dice essere il loro figlio.

Spoiler Un posto al sole, nuove puntate: Otello invita Crovi a pranzo

Nelle recenti puntate di Un posto al sole andate in onda, i telespettatori hanno assistito ad una crisi tra Roberto e Rossella. I litigi tra i due sono stati molto pesanti e persistenti. Il carattere di Riccardo non è facile da gestire per Rossella e questo continua a mettere la donna a dura prova. A San Valentino, il medico ha cercato di farsi perdonare dalla nipote di Otello e ha tentato anche di risanare il rapporto con Ornella. Le anticipazioni delle prossime puntate, rivelano che il ritorno di Otello metterà a dura prova, ancora una volta, il rapporto tra Roberto e Rossella.

Testa infatti, consapevole della situazione sentimentale della nipote, vorrà conoscere meglio Crovi. Otello inviterà a pranzo il fidanzato della nipote. Ovviamente, sarà una situazione di disagio per Roberto, che dovrà decidere se accettare o meno l'invito di Testa.

Trame Un posto al sole: Lara potrebbe essere smascherata

Il ritorno di Lara a Napoli ha creato parecchio disagio.

La donna ha deciso di ritornare proprio durante le nozze di Marina e Roberto. Un gesto sicuramente non casuale e ideato per riprendersi il suo posto al fianco di Ferri. Martinelli è tornata con il piccolo Tommaso, che lei asserisce essere il figlio di Roberto. Come i telespettatori ben sapranno, il figlio non è in realtà di Ferri.

Lara ha infatti architetto un inganno ai danni di Roberto. Le sue bugie, però, potrebbero presto essere smascherate. In passato, dopo aver abortito, Lara ha subito un raschiamento. Ad incastrala, potrebbe così essere la sua cartella clinica ritrovata al San Filippo. Quest'ultima potrebbe saltare fuori e far venire a galla tutta la verità. A scovare la cartella potrebbe essere Luca. Il ritorno di De Santis al San Filippo potrebbe rivelarsi fondamentale per Roberto. Luca potrebbe chiedere un resoconto allo staff di tutte le situazione mediche avvenute negli ultimi mesi.