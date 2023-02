Cosa succederà nel corso della seconda puntata della serie tv Mare Fuori 3 in onda mercoledì 22 febbraio in prima visione assoluta su Rai 2? Le anticipazioni sui due nuovi episodi che saranno trasmessi in prime time rivelano che, al centro dell'attenzione ci saranno in primis le vicende di Mimmo, il quale si ritroverà a fare i conti con una scoperta che lo lascerà senza parole.

Inoltre nel nuovo appuntamento anche Rosa Ricci si ritroverà in serio pericolo di vita e rischierà di avere la peggio.

Gaetano viene ucciso: anticipazioni Mare Fuori 3 del 22 febbraio

Nel dettaglio, le anticipazioni sulla seconda puntata di Mare Fuori 3 che sarà trasmessa il 22 febbraio su Rai 2, rivelano che Edoardo metterà alle strette Gaetano dopo la sua scarcerazione.

Sebbene il ragazzo abbia ammesso di non voler avere più nulla a che fare con quel tipo di vita, lo obbligherà a uccidere Mimmo, ormai identificato come il traditore a tutti gli effetti della famiglia Ricci.

Nel caso in cui Gaetano dovesse tirarsi indietro, la sua famiglia pagherà le conseguenze delle sue scelte. A quel punto, il ragazzo, si ritroverà costretto a eseguire gli ordini, ma sarà lui ad avere la peggio.

Le anticipazioni sulla seconda puntata di Mare Fuori 3 rivelano che, durante il conflitto a fuoco, sarà Gaetano ad essere ucciso da Mimmo.

Rosa Ricci in pericolo: anticipazioni Mare Fuori 3 del 22 febbraio

Prima di morire, Gaetano chiederà a Mimmo di dire ai suoi genitori che lui non è mai stato un assassino.

Inoltre nel mirino finirà anche Rosa Ricci: gli spoiler del prossimo appuntamento rivelano che Mimmo, su Ordine di Wanda, proverà ad ammazzare la ragazza nei bagni del carcere.

Sarà tempestivo l'intervento di Carmine: il ragazzo riuscirà a evitare il peggio e chiederà a Mimmo di lasciare in pace Rosa, nonostante le direttive di sua mamma.

In attesa di vedere in onda questa seconda puntata di Mare Fuori 3 in prima visione assoluta su Rai 2, la fiction continua a ottenere risultati importanti in particolare in streaming sul sito dedicato Rai.

La fiction è visibile in streaming su Rai Play

In poche settimane dal lancio di questa terza stagione, visibile completamente online sulla piattaforma Rai, sono stati più di 10 milioni gli spettatori che hanno seguito i vari episodi di questa terza stagione di Mare Fuori.

Numeri importanti, che rendono questa fiction uno dei prodotti più visti di sempre sulla piattaforma web Rai Play.