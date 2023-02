All'inizio della puntata di ieri sera del Grande Fratello Vip, Giulia Salemi ha confermato di stare vivendo un momento di crisi con il suo fidanzato Pierpaolo Pretelli. A distanza di alcune ore, anche l'ex gieffino ha rotto il silenzio: lo ha fatto attraverso un tweet pubblicato sul suo profilo ufficiale.

Pierpaolo Pretelli sul suo profilo Twitter parla della crisi con la compagna

Pierpaolo Pretelli ha innanzitutto tenuto a ringraziare tutti coloro che appresa la cosa hanno speso un attimo del loro tempo per dedicargli tanto amore. L'ex gieffino ha poi voluto spiegare perché lui e Giulia hanno scelto di rendere la cosa pubblica, ovvero per prevenire possibili fake news sull'argomento: 'Grazie a tutti per aver speso un attimo per farci arrivare tanto amore.

La scelta di condividere non è speculazione ma è servita a bruciare chi vive di fake news. Non ci nascondiamo, ma vorremmo affrontare questa crisi con maturità e da soli, come Pier e Giulia, senza pressioni' ha scritto Pretelli su Twitter.

Le parole di Giulia Salemi ad Alfonso Signorini

Qualche ora prima, come accennato, era stata Giulia Salemi - con le lacrime agli occhi - ad affermare come col compagno stesse attraversando un momento difficile: 'Voglio essere sincera, stiamo vivendo un momento di crisi come capita a diverse coppie di 30 anni, ma non ci sono di mezzo terze persone e non sono volati piatti. Stiamo cercando di capire in che direzione sta andando la nostra storia, mi auguro che questa cosa non accada' ha dichiarato la ragazza in diretta tv al GF Vip.

L'ultima intervista insieme di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli a Verissimo: matrimonio e figli

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli erano apparsi insieme in televisione lo scorso 8 gennaio, ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo. Nel salotto televisivo di Canale 5 sembravano essere felici e innamorati.

I due fidanzati, che si sono conosciuti nella casa del Grande Fratello Vip ed hanno da poco festeggiato i due anni d'amore, nel corso dell'intervista avevano parlato a cuore aperto dei progetti futuri, anche di matrimonio e figli.

Pierpaolo Pretelli nell'occasione aveva confessato che Giulia Salemi gli aveva fatto venire voglia di fare il grande passo. L'influencer gli fece eco aggiungendo però come non fosse ancora arrivata una proposta ufficiale di matrimonio. Insomma nulla sembrava far presagire una crisi, la realtà stando però alle recenti dichiarazioni dei due sarebbe ben diversa.