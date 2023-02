Il teatro Ariston ha aperto il sipario sul Festival di Sanremo 2023. Ad affiancare Amadeus sul palco della kermesse canora Gianni Morandi e Chiara Ferragni.

La prima serata della 73^ edizione ha ospitato i vincitori dello scorso anno con il brano "Brividi" Mahmood e Blanco. Quest'ultimo è poi ritornato sul palco per cantare il suo ultimo singolo dal titolo: "L'Isola delle rose". Durante l'esibizione, però, ha avuto un problema con l'audio che lo ha fatto andare su tutte le furie, al punto da rovinare l'allestimento floreale.

Problemi tecnici per Blanco: il cantante prende a calci le rose e sfascia il palco

Blanco ha iniziato a cantare il suo brano, poi dopo alcuni minuti ha cominciato a lamentare problemi tecnici, dicendo di non sentire la sua voce nell'in ear. Un intoppo che lo ha fatto innervosire non poco. Il cantante, infatti, ha iniziato a prendere a calci i vasi di rose e fiori che facevano da sfondo alla sua esibizione e adornavano il palcoscenico dell'Ariston. Al termine dell'inusuale esibizione, il palco era pieno di fiori recisi e foglie, tanto che lo stesso Gianni Morandi si è messo a pulire.

Amadeus ha aspettato che Blanco portasse a termine la sua esibizione. Poi, è arrivato sul palco e ha chiesto al cantante che cosa fosse successo.

Blanco, però, non è riuscito a trovare una spiegazione plausibile al suo scatto d'ira: "Avevo problemi di ritorno in cuffia e ho deciso di divertirmi lo stesso. Certe volte non bisogna seguire un copione". I fischi, da parte del pubblico, lo hanno travolto.

Amadeus: 'Blanco non ricanterà questa sera, non ci sono le condizioni per poterlo fare'

Amadeus, dopo quanto accaduto, ha deciso, in un primo momento, di dare a Blanco una seconda possibilità e di fargli ricantare il suo brano in un altro momento della serata. Queste sono state le parole del conduttore: "Posso comprendere che lo spettacolo non vi sia piaciuto, ma se Blanco vorrà ritornare sul palco lo rifarà".

Poco dopo, però, al ritorno da una pausa pubblicitaria, Amadeus ha sottolineato come non vi fossero più le condizioni favorevoli per una seconda esibizione, esibizione che, dunque, è stata, di fatto, annullata. Il conduttore ha dichiarato di non aver visto una cosa del genere dalla lite che vide protagonisti a Sanremo 2021 Morgan e Bugo. Chi segue il Festival, ricorderà del testo rivisitato dal cantautore che recitava così: "La tua brutta figura di ieri sera e l'ingratitudine, la tua arroganza...". Gianni Morandi, visibilmente amareggiato, invece, ha affermato: "Non me l'aspettavo questa cosa. Domani ne parleranno tutti".

La serata, dopo l'inaspettato inconveniente, è poi proseguita, come da scaletta, con le esibizioni dei 14 big in gara e con gli ospiti.