La seconda stagione di Terra Amara sarà ricca di colpi di scena. Tutto avrà inizio dopo che Yilmaz scoprirà la verità su Zuleyha e sul piccolo Adnan. I due ex fidanzati ricominceranno a vedersi di nascosto dai rispettivi coniugi e pianificheranno una fuga per vivere il loro amore lontano da tutto e tutti. Ma i loro piani andranno in fumo, nel momento in cui Mujgan dirà al marito di essere incinta.

Terra amara, 2^ stagione: Yilmaz e Zuleyha si vedono di nascosto

La seconda stagione di Terra amara riprenderà dal momento in cui Yilmaz, subito dopo aver sposato Mujgan, scoprirà di essere il vero padre del piccolo Adnan.

Non solo, verrà pure a sapere che Zuleyha non ha mai smesso di amarlo e che aveva sposato Demir solo per salvargli la vita.

Yilmaz non si darà pace dopo aver scoperto la verità e vorrà vivere finalmente insieme a Zuleyha. I due ex fidanzati cominceranno a vedersi di nascosto.

La giovane Altun nel frattempo peraltro è incinta del secondo figlio, il cui padre è Demir.

Yilmaz e Zuleyha pianificano la fuga in Germania: spoiler Terra amara

Scorrendo le anticipazioni sulla nuova stagione di Terra amara, si vedrà Yilmaz proporre a Zuleyha di fuggire insieme. L'ex meccanico non potrà più vivere senza di lei e sarà disposto a fare da padre anche al figlio che la donna sta aspettando da Demir. Zuleyha accetterà di fuggire insieme a Yilmaz, felice di poter realizzare il sogno di vivere felice con i bambini e all'uomo che ama da sempre.

A questo punto, Yilmaz racconterà tutto a Fekeli, il quale si mostrerà ancora una volta comprensivo con lui. Il vecchio boss però, gli raccomanderà di non far soffrire Mujgan. Akkaya, deciso a rifarsi una vita insieme a Zulyha, comprerà dei biglietti per la Germania e li mostrerà alla sua amata. I due metteranno quindi a punto il loro piano di fuga.

Terra amara: Mujgan é incinta e Yilmaz rinuncia a fuggire con Altun

Ad aiutare Zuleyha nella fuga sarà Gulten. Proprio la domestica, farà in modo che nessuno si accorga della sparizione di Altun, che avverrà nel corso di una festa organizzata a casa Yaman. Zuleyha giunta su posto concordato con Yilmaz, lo aspetterà invano.

Ma l'ex meccanico non si farà vedere.

Infatti proprio pochi attimi prima della fuggire, Yilmaz verrà a sapere che la moglie Mujgan è incinta. Una notizia che lo sconvolgerà e che lo costringerà a rivedere i propri piani. Il destino ancora una volta sembrerà remare contro a Yilmaz e Zuleyha.