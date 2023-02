C'è Posta per te si prepara, questo sabato 11 febbraio, a sfidare il Festival di Sanremo, giunto alla serata conclusiva. Il people show condotto da Maria De Filippi, non è stato sospeso, come gli scorsi anni. Piersilvio Berlusconi ha deciso di non variare il palinsesto Mediaset durante la settimana della celebre kermesse. Per concorrere con l'evento Rai che raccoglie davanti allo schermo milioni di telespettatori, pare che la produzione avesse pensato di ospitare Renato Zero. Come rivelato da Davide Maggio sul suo blog, qualcosa però, all'ultimo minuto, sarebbe andato storto.

C'è Posta per te in onda senza ospiti o ci sarà l'effetto sorpresa?

La puntata di questa sera (non sappiamo se sia stata già registrata) avrebbe dovuto avere ospite per una gradita sorpresa, il cantante romano Renato Zero, interprete di brani di successo come: "Mi vendo", "Il cielo" e "Cercami".

Lo stesso Renato Zero avrebbe espresso il suo disappunto e chiesto alla produzione di rinviare la sua ospitata e non scontrarsi con la celebre kermesse canora condotta da Amadeus.

Sulle pagine ufficiali della trasmissione ideata da Maria De Filippi poi, non è stata poi pubblicata, come avviene di solito, alcuna anticipazione riguardante la nuova puntata. Potrebbe forse essere un escamotage pensato dalla produzione per create l'effetto sorpresa?

Il condizionale è d'obbligo, ma se la notizia si rivelasse vera, sarebbe una bella grana per la conduttrice.

C'è Posta per te Vs Sanremo

Questa sera dunque C'è Posta per te potrebbe forse trovarsi a dover affrontare l'epica sfida senza nessun ospite di calibro per i telespettatori che sceglieranno di sintonizzarsi su Canale 5.

La trasmissione Mediaset che nelle scorse puntate ha avuto grandi volti del mondo del cinema, della musica e dello spettacolo, tra cui la star hollywoodiana Premio Oscar Charlize Theron e Il Volo raccoglie davanti allo schermo una media di sei milioni di telespettatori.

Riuscirà il people show a battere il Festival di Sanremo che durante la prima serata è stato seguito da 16 milioni di telespettatori?

Intanto, un altro programma si è già scontrato con la celebre kermesse perdendo la sfida. Si tratta del Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini che, nei giorni scorsi, ha confermato che sarà al timone dell'ottava edizione.

Il reality, andato in onda ieri sera, giovedì 9 febbraio, ha fatto registrare il peggior risultato di sempre, con un milione e 700 mila telespettatori e soltanto il 10% di share.