Nelle puntate di Un posto al sole attualmente in onda si sta chiudendo un ampio arco narrativo per introdurre nuove storie. Gli addii di Alice, Lia e Chiara hanno rappresentato un importante punto di svolta ed inoltre, a breve con il termine del processo a Lello Valsano, verrà chiusa anche la storyline di Susanna.

Nei futuri episodi verranno reintrodotti due personaggi storici, inoltre verranno gettate le basi per delle nuove storyline. C'è grande attesa per il matrimonio di Roberto e Marina, così come per la puntata speciale in cui verrà dato l'ultimo saluto a Teresina.

A seguire verranno analizzate le nuove trame di Upas che andranno in onda prossimamente.

Un posto al sole, chiudono due importanti archi narrativi

La vicenda di Lia (Giuliana Vigogna) iniziata quest'estate è terminata con una clamorosa sconfitta per quest'ultima. La ragazza ha perso l'amore di Diego (Francesco Vitiello), il lavoro ed i gioielli. Tale personaggio ha avuto un suo epilogo ma non è da escludere che in futuro possa rientrare con una nuova storia.

Alice (Faboila Balestriere) è partita per Londra ma prima di farlo ha scagionato Nunzio (Vladimir Randazzo), chiudendo un altro importante ciclo narrativo. La giovane Pergolesi non rientrerà per il matrimonio di sua nonna, mentre rivedremo ancora Elena (Valentina Pace).

La vicenda della falsa aggressione ha determinato anche la fine della storia tra Nunzio e Chiara (Alessandra Masi). Quest'ultima uscirà quindi dalla soap, almeno per ora, mentre il figlio di Franco, da poco entrato in sigla, potrà raccontare nuove storie. Considerati gli ultimi eventi molti insistono per vedere una storia tra lui e Rossella (Giorgia Gianetiempo) e chissà che a stretto giro non possa accadere.

Silvia e Michele tornano assieme, muore Teresina

C'è attesa per la puntata speciale che segnerà l'addio al personaggio di Teresina. In un parallelismo con la realtà, tale personaggio morirà così come accaduto alla sua interprete nella vita reale. Otello tornerà nelle prossime settimane e sarà chiamato a una difficilissima prova in un contesto profondamente drammatico.

Per quanto riguarda Silvia (Luisa Amatucci) e Michele (Alberto Rossi), a breve, ci sarà un fortissimo riavvicinamento e chissà che la morte di Teresina non possa rinsaldare il loro storico rapporto.

Tornano due personaggi storici, Lara arriva col bambino

C'è grande attesa per il rientro nella soap di due personaggi storici assenti da oltre 20 anni. Se per uno dei due non dovrebbero esserci più dubbi (Anna Boschi, ndr) ci sono invece teorie discordanti sull'altro protagonista maschile anche se gli indizi sembrano puntare verso Alessandro Palladini o il dottor Luca de Santis.

Per finire a breve ci sarà un lieto evento con il matrimonio tra Roberto e Marina. L'armonia dei due durerà poco, poiché arriverà Lara, con tanto di neonato al seguito, pronta a portare scompiglio nella loro vita.