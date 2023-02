Il successo della serie televisiva di origini turche, Terra Amara, su Canale 5 continua a essere inarrestabile: ha sfiorato i 3 milioni di telespettatori in media, come ascolti. Negli episodi in programmazione il 13 e 14 febbraio, Demir Yaman (Murat Ünalmış) non sarà affatto felice quando apprenderà della gravidanza inaspettata della moglie Zuleyha Altun (Hilal Altınbilek): per via della sua sterilità, l’uomo crederà che la fanciulla aspetti un figlio dall’ex fidanzato Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş).

Spoiler Terra amara del 13/02: Zuleyha finisce in ospedale

Nel corso della puntata che andrà in onda sulla rete ammiraglia Mediaset lunedì 13 febbraio, come sempre dalle ore 14:10 circa, il capomastro Gaffur (Bülent Polat) non avrà altra scelta oltre a quella di raccontare molte vicissitudini della famiglia Yaman a Hatip (Mehmet Polat), il nuovo cattivo della telenovela.

Nel contempo, continueranno i preparativi del matrimonio di Mujgan Hekimoğlu (Melike İpek Yalova) e Yilmaz che sarà sempre più vicino alla giovane. In maniera del tutto casuale, quest’ultimo si imbatterà nella sua ex Zuleyha: i due non rimarranno di certo indifferenti, a seguito del nuovo faccia a faccia. La protagonista dello sceneggiato si sentirà male all’improvviso al Circolo: ad intervenire in soccorso della fanciulla, ci penserà la suocera Hunkar (Vahide Perçin), accompagnandola di corsa in ospedale.

Le condizioni di salute di Altun non saranno per niente rassicuranti, dato che il dottor Sabahattin (Turgay Aydın) non nasconderà il suo turbamento. Dal risultato delle analisi al sangue, emergerà che Zuleyha è incinta: Yilmaz quando verrà a conoscenza della novità, se ne andrà via dalla struttura medica abbastanza dispiaciuto.

Trama del 14 febbraio: Demir è convinto che sua moglie è rimasta incinta di Yilmaz

Le anticipazioni di ciò che succederà nell’episodio in programmazione martedì 14 febbraio, dicono che, sia Demir e Zuleyha, rimarranno scioccati nell’apprendere di aspettare un figlio: tra i due coniugi scoppierà l’ennesimo scontro.

In poche parole, Yaman sarà convinto erroneamente che sua moglie lo abbia tradito con Yilmaz: ci sarà l’intervento di Hunkar che sarà protettiva nei confronti della nuora, dopo che la stessa negherà di aver intrapreso una tresca clandestina con il suo ex fidanzato e futuro marito di Mujgan.

Riassunto puntate dal 6 all’11 febbraio: Seher aspetta un figlio da Gaffur, Akkaya minaccia il suocero

Nelle puntate dal 6 all’11 febbraio, Demir consentirà a Zuleyha di ricongiungersi con Adnan, chiedendole perdono per averla fatta soffrire. Hunkar rimarrà sconvolta quando saprà del ritrovamento del cadavere del nipote Ercument (Rüzgar Aksoy). Intanto, Gaffur tenterà di riavvicinarsi all’ex amante Seher (Ebru Ünlü). A proposito di quest’ultima, spiazzerà la signora Yaman dicendole di aspettare un bambino da Demir: l'uomo rivelerà alla madre di non poter essere il padre della creatura, in quanto sterile.

La domestica verrà smascherata, dato che si rivelerà essere incinta di Gaffur: il tradimento di quest’ultimo arriverà alle orecchie della consorte Saniye (Selin Yeninci).

Zuleyha, Hunkar e Demir, di comune accordo, manderanno Seher a servizio dal signor Ekrem. Per finire, Yilmaz minaccerà il suocero per farlo partecipare alle nozze della figlia, invece Cetin (Aras Şenol) dichiarerà il suo amore a Gulten (Selin Genç).