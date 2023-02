Dopo le tensioni dei giorni scorsi, è tornato il sereno tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria. Nel pomeriggio di mercoledì 1° febbraio, i due concorrenti del Grande Fratello Vip 7 hanno deciso di fare un bagno insieme. Durante la chiacchierata, il giovane volto di Forum ha fatto un massaggio con i piedi sulla faccia della "partner".

Sui social, le coccole tra i due concorrenti hanno attirato delle critiche.

L'episodio finito al centro delle polemiche

Edoardo e Antonella sono finiti al centro delle polemiche.

Dopo essersi allontanati, i due coinquilini sono riusciti a trovare un punto d'incontro.

Per festeggiare il riavvicinamento, i "Donnalisi" hanno deciso di fare un bagno romantico insieme. Durante la chiacchierata il giovane volto di Forum e la influencer si sono stuzzicati a vicenda, tanto che ad un certo punto Edoardo ha fatto un massaggio con i piedi sulla faccia della "partner".

Ho vomitato la cenapic.twitter.com/j1oT8RXGr7 — sisonokevin (@_soleilandia_) February 1, 2023

Il commento di alcuni utenti del web

Il bagno "romantico" di Antonella ed Edoardo non è passato inosservato ai fan del Reality Show.

Su Twitter, moltissimi utenti hanno criticato i due concorrenti, qualcuno ha dtto: "Ho vomitato la cena". Un altro utente ha ironizzato: "Dopo che con quei piedi ci ha camminato scalzo per tutta casa..." Un telespettatore ha affermato: "Ormai non ho più parole per questa coppia".

Un utente ha criticato entrambi sostenedo che i "Donnalisi" stiano prendendo in giro i telespettatori del Grande Fratello Vip 7. Un'internauta ha sbottato: "Mi fanno schifo". Un altro ancora ha affermato che la "coppia" abbia fatto pace solamente dopo aver ricevuto una dedica aerea nel pomeriggio.

Tra i vari commenti c'è anche chi ha definito la scena volgare.

La situazione attuale dei 'Donnalisi

I problemi per i "Donnalisi" sono nati per una nomination: Edoardo nella 29^ puntata aveva nominato Oriana, ma poi si era pentito. Tale atteggiamento non era stato gradito da Antonella, al punto che tra i due coinquilini sono nate una serie di incomprensioni.

Dopo un primo riavvicinamento avvenuto nel pomeriggio di ieri, in serata i due concorrenti si sono ritrovati a parlare del loro rapporto: Fiordelisi ha ribadito di non aver gradito alcuni atteggiamenti del suo "partner", mentre il giovane volto di Forum ha spiegato di essere stato malissimo in questi giorni.

Inoltre Donnamaria ha cercato di far capire alla "partner" che quando perde le staffe lo tratta male e spesso gli manca di rispetto utilizzando delle parole che lo feriscono.

Dopo aver ascoltato Edoardo, Antonella è sembrata disposta a dare un'altra chance alla conoscenza nata sotto i riflettori del Grande Fratello Vip 7.