Ci saranno tante novità nelle puntate di Terra Amara in onda prossimamente su Canale 5. Le trame turche dello sceneggiato rivelano che Sabahattin Arcan (Turgay Aydın) deciderà di sacrificare la storia nascente con il pm Julide dopo la scoperta dell'ultimo scandalo commesso da Sermin Yaman.

Terra amara, anticipazioni: feeling crescente tra Sabahattin e Julide

Le anticipazioni di Terra amara, riguardanti le nuove puntate previste prossimamente su Canale 5, rivelano che Sabahattin reagirà male alla scoperta delle malefatte dell'ex moglie.

Tutto inizierà quando Mujgan (Melike İpek Yalova) scoprirà che tra il dottor Arcan e Julide è nata più di una semplice amicizia.

Per questo motivo Mujgan vorrà far avvicinare Sabahattin e Julide, così li inviterà a cena nella sua nuova abitazione che condivide con Yilmaz. In questa circostanza il pubblico ministero e il direttore dell'ospedale di Cukurova potranno conoscersi meglio. Mujgan sarà particolarmente felice della sintonia crescente tra il suo collega e la nuova arrivata. Purtroppo Sabahattin non sarà tranquillo in quanto avrà paura che possano venire a galla le malefatte dell'ex moglie Sermin.

Sermin e il suo amante Hatip vengono arrestati

Nelle puntate turche di Terra amara, Sermin (Sibel Taşçıoğlu) e il suo amante Hatip verranno arrestati in fragranza di reato in quanto entrambi sposati. Hunkar informerà Naciye della relazione extraconiugale del marito e la inviterà a recarsi con le autorità in un appartamento per sorprendere suo marito in atteggiamenti intimi con l'amante.

Colti sul fatto, la cugina di Demir e Tellidere verranno portati in prigione dove trascorreranno una notte in cella per evitare che possano darsi alla fuga. Nonostante questo, il giudice permetterà loro di ritornare in libertà in attesa del processo. Anche Sabahattin verrà coinvolto nello scandalo in quanto considerato a tutti gli effetti il consorte tradito, sebbene avesse già intenzione di concludere il matrimonio con la madre di sua figlia Betul.

Sabahattin prende le distanze da Julide per lo scandalo dell'ex moglie

Il dottor Arcan si vergognerà moltissimo per la condotta tenuta da Sermin, per questa ragione deciderà di non recarsi più all'ospedale di Cukurova a lavorare chiedendo alcuni giorni di permesso. Non contento Sabahattin si allontanerà drasticamente da Julide, non riuscendo a giustificare l'ultimo scandalo compiuto da Sermin. Vivrà dei brutti momenti e per questo deciderà di mettere da parte il sentimento che prova per il nuovo pubblico ministero di Cukurova.