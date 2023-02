Le anticipazioni di Terra Amara provenienti dalla Turchia vedono protagonista Sabahattin. Il medico di Adana, dopo aver dimostrato di essere un amico fedele per Zuleyha e Yilmaz, dovrà fare i conti con l'ennesima azione sconsiderata della moglie. Intenzionato già da tempo a porre fine al suo matrimonio con Sermin, Sabahattin si ritroverà coinvolto nello scandalo dell'adulterio perpetrato dalla nipote di Hunkar con Hatip Tellidere, proprio nel momento in cui dimostrerà un interesse romantico per il nuovo pubblico ministero Julide. Il dottore cercherà di allontanarsi dalla vita sociale perché in imbarazzo per la situazione.

L'adulterio perpetrato da Sermin diventa di dominio pubblico

Proseguono le anticipazioni di Terra amara concentrandosi sulla figura di Sabahattin, che spesso è stato centrale nelle dinamiche della serie. Seguendo la trama della soap turca, l'arrivo in paese di Julide non lascerà indifferente Sabahattin. Rendendosi conto del loro reciproco interesse, Mujgan vorrà far avvicinare Sabahattin e Julide, così deciderà di invitarli a cena nella sua nuova casa. Tra i due si instaurerà immediatamente una bella sintonia, che purtroppo non potrà sfociare per il momento in nulla di più per via dell'ennesimo colpo di testa di Sermin.

La donna intraprenderà una relazione extraconiugale con il perfido Hatip e quando la zia, avvertita da Saniye, verrà a conoscenza della questione, non si farà scrupoli a riferire tutto a Naciye.

La moglie di Tellidere denuncerà gli amanti, così Sermin e Hatip verranno arrestati per adulterio. Lo scandalo diverrà di dominio pubblico e sebbene le minacce di Demir in passato gli abbiano impedito di porre fine al suo matrimonio, Sabahattin verrà indicato da tutti come il marito tradito.

Sabahattin si vergogna delle azioni della moglie

Il dottore non potrà che essere in imbarazzo per la questione creata dalla moglie e per questa ragione comincerà a isolarsi per sottrarsi agli sguardi indiscreti dei compaesani. Sabahattin chiederà perfino un periodo di ferie ed eviterà in ogni modo possibile di incontrare Julide, incerto su come comportarsi con lei.

Ancora una volta a causa di Sermin per Sabahattin la felicità sarà ben lontana dall'arrivare. Il medico dovrà mettere da parte il suo interesse per Julide per gestire i colpi di testa della moglie. Per scoprire se e quando la storia d'amore tra Sabahattin e Julide decollerà non resta che attendere le prossime anticipazioni turche di Terra amara.