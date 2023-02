La soap opera turca Terra Amara, continua a sorprendere il pubblico italiano con tanti colpi di scena. Le anticipazioni sulle prossime puntate, raccontano che Hunkar Yaman (Vahide Perçin) farà i conti con l’ira del figlio Demir Yaman (Murat Ünalmış), quando la sua storia d’amore con Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık) verrà resa pubblica sui giornali. La darklady verrà sfrattata dalla sua tenuta dal consanguineo, nell'istante in cui confermerà di amare colui che è stato considerato l’assassino del suo defunto marito.

Spoiler turchi, Terra amara: Demir scopre la relazione tra sua madre e Ali Rahmet Fekeli

Nei nuovi episodi in onda su Canale 5, si assisterà all’arresto di Sermin (Sibel Taşçıoğlu) e Hatip Tellidere (Mehmet Polat). Tutto comincerà quando Hunkar non perderà tempo per invitare Naciye (Şirin Öten) a denunciare il marito, per aver intrapreso una tresca clandestina con sua nipote Sermin. Quest’ultima mentre si troverà in carcere, scoprirà che sua zia ha una relazione con Ali Rahmet Fekeli. La cugina di Demir non appena tornerà in libertà, in attesa del processo definitivo, riuscirà a fotografare Hunkar e il padrino di Yilmaz insieme durante uno dei loro incontri segreti. Hatip invece ingannerà la moglie, facendole credere di aver chiuso con l’amante.

A questo punto a causa di Sermin, gli scatti della signora Yaman in compagnia dell'amato finiranno su un giornale: la dura reazione di Demir non si farà attendere, quando scoprirà che sua madre si è gettata tra le braccia di colui che in passato è stato in prigione con l’accusa di aver ucciso suo padre. In preda alla furia, il rivale di Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş) caccerà via di casa la donna che l’ha messo al mondo, dopo che ammetterà di provare dei sentimenti per Ali Rahmet.

Adnan chiama Yilmaz papà, Yaman furioso con Zuleyha

Intanto a catturare l’attenzione sarà anche la protagonista principale Zuleyha (Hilal Altınbilek), quando non avrà altra scelta oltre a quella di farsi dare un passaggio da Yilmaz. In particolare la fanciulla dopo essersi fermata per strada a causa di un guasto improvviso, salirà nell’auto del suo ex: durante il tragitto Altun ribadirà ancora una volta ad Akkaya che non potrà essersi alcun ritorno di fiamma tra loro.

A interrompere la conversazione ci penserà il piccolo Adnan (Ömer Fethi Canpolat), che a sorpresa chiamerà Yilmaz papà, facendo rimanere senza parole la madre. Dopo qualche ora dall’accaduto, Zuleyha si domanderà se il suo bambino sia stato in grado di riconoscere il suo vero genitore.

Nel contempo Mujgan Hekimoğlu (Melike İpek Yalova) e Demir non la prenderanno per niente bene, quando vedranno i rispettivi compagni rincasare insieme. La dottoressa si tranquillizzerà quando suo marito le darà delle spiegazioni, invece Yaman sempre più geloso vieterà alla consorte di usare l’automobile per non farle rivedere il suo ex.