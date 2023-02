A quanto pare Demir e Hakan hanno un trascorso, e Züleyha potrebbe scoprire tutto grazie ad Azize. Nelle prossime puntate di Terra Amara in onda su Canale 5, la nonnina troverà una foto che ritrae Demir e Hakan quando vivevano insieme in Germania. Tra i due c'è stato un rapporto d'amicizia e magari anche professionale, sta di fatto che se venisse scoperto da Züleyha potrebbe portare alla luce la vera identità di Mehmet.

Demir viene assassinato

Nelle prossime puntate, dopo tante ricerche, Demir verrà ritrovato senza vita. Il corpo è rimasto custodito in un frigorifero per diversi mesi e saranno alcuni operai a trovarlo in un magazzino abbandonato.

Al momento l'unica cosa chiara è che Demir è stato assassinato.

Spetterà al pm il compito di informare Züleyha del ritrovamento. La convocherà in procura e le racconterà tutto nei minimi dettagli. La giovane rimarrà scioccata al punto che sverrà tra le braccia di Mehmet/Hakan, che ormai è diventato una spalla per Züleyha. Anche Fikret arriverà in procura e scoprirà la fine che ha fatto il fratellastro, e anche per lui sarà un boccone amaro da mandare giù.

Züleyha impaurita dalla solitudine

Nonostante nell'ultimo periodo Züleyha avesse rinnegato l'amore per il marito, viste le passate vicissitudini di Demir con Hülya, la donna soffrirà parecchio per la sua morte. Si sentirà molta sola e con una grande sfida davanti: crescere Adnan e Leyla da sola.

Cercherà di farsi forza soprattutto per i suoi bambini e farà in modo che non crescano con l'incubo dell'assenza del padre: vista la loro tenerà età, difficilmente si accorgeranno del fatto che non ci sia più.

La nonnina Azize e la verità su Hakan

Dopo la morte di Demir, nella vita di Züleyha potrebbe arrivare un altro mistero da risolvere che porta il nome di Mehmet.

Al momento di lui si sa che il vero nome è Hakan Gümüşoğlu e che usa una falsa identità proprio perché non vuole essere riconosciuto dalla famiglia Yaman. Arriverà a Çukurova con l'intento di vendicare non solo il fratello Erkan, morto investito da Fekeli, ma anche la sorella Hülya, per il suo essere paraplegica proprio a causa di Demir.

Grazie ad Azize, però, verrà a galla un'altra verità. La nonnina troverà nella sua stanza una foto che ritrae insieme Hakan e Demir nel periodo in cui vivevano insieme in Germania. Quindi i due erano amici e se Züleyha dovesse entrare in possesso della foto potrebbe ben presto scoprire la vera identità di Mehmet. La nonnina aveva già riconosciuto Hakan durante un incontro a Villa Yaman, ma nessuno le aveva dato retta, visto che la nonnina soffre di demenza senile e molto spesso si confonde sulle vicende vissute durante la sua vita.