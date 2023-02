La scomparsa di Demir terrà banco nelle prossime puntate di Terra Amara in onda su Canale 5, ma dopo tanto tempo il dilemma avrà una risposta: Demir è stato assassinato e il corpo senza vita verrà ritrovato da alcuni operai all'interno di un frigorifero. Il pm convocherà Züleyha in procura per darle la notizia ma la giovane, a causa del dolore per l'ennesima perdita, perderà conoscenza tra le braccia di Mehmet.

Il ritrovamento del corpo di Demir

La scomparsa di Demir non sarà più un mistero, in quanto il suo corpo verrà trovato senza vita. Saranno alcuni operai a trovarlo in un vecchio magazzino abbandonato, messo proprio dentro a un frigorifero per conservarlo: l'immagine che avranno davanti ai loro occhi sarà molto scioccante.

Non sarà chiaro, però, da quanto tempo il corpo sia lì e soprattutto chi l'abbia messo.

Ci saranno molti interrogativi da risolvere. Non si avevano più sue notizie da quando Demir è sparito dopo l'assalto a Villa Yaman. Le ricerche sono andate avanti per mesi, ma senza riscontri positivi, al punto che il pm ha ipotizzato che Demir fosse fuggito di sua spontanea volontà, invece non è stato cosi così.

Demir è stato ucciso

Demir è stato ucciso e durante il ritrovamento del corpo senza vita indossava ancora gli abiti che aveva il giorno dell'assalto. Da una prima indagine le forze dell'ordine riusciranno a capire che il decesso non è avvenuto recentemente.

Ora alla polizia spetterà il compito di avvisare la sua famiglia.

Come prenderanno la notizia Züleyha e Fikret?

Züleyha scioccata dal ritrovamento del corpo di Demir

Negli ultimi tempi, nonostante la sua scomparsa, Züleyha ha avuto il dente avvelenato con il marito per aver scoperto che Hülya ha avuto una storia d'amore con Demir, ma soprattutto per essere venuta a conoscenza del ricatto che le ha fatto un ricatto: per 15 anni le ha dato del denaro per non farle rivelare che a causa sua è rimasta paralizzata.

Delusa dal suo comportamento è arrivata alla decisione di chiedere il divorzio. La giovane, però, verrà investita da un nuovo dolore: il pm la convocherà in procura e la informerà del ritrovamento del corpo senza vita di Demir. Züleyha rimarrà scioccata dalla notizia.

Le scusa del pm a Züleyha

All'inizio non avrà nessuno tipo di reazione, ma lentamente Züleyha perderà conoscenza, fino a svenire tra le braccia di Mehmet/Hakan.

In quel preciso istante arriverà anche Fikret, che si prenderà subito cura di Züleyha, facendo dileguare Mehmet.

Il pm chiederà scusa a Züleyha: pensava che Demir fosse fuggito dopo che Ümit l'ha accusato di aver ucciso Sevda, invece non è stato così. La ragazza chiederà di vedere il corpo del marito, ma le verrà negato: visto lo stato di decomposizione, vogliono evitarle un ulteriore shock.