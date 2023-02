Gulten sarà ancora protagonista nelle prossime puntate di Terra Amara. La domestica di Hunkar, pur di allontanare Cetin dalla sua vita, deciderà di sposare un uomo che è più grande di lei di 15 anni. Come rivelano le anticipazioni della soap provenienti dalla Turchia, Cetin scoprirà che Gulten ha subito un abuso da parte di Ercument e la ragazza, pur di evitare al giovane che ama di vivere con questo fardello, accetterà di sposare un uomo con tre figli e che più volte è stato in carcere. Dal canto suo Cetin chiederà consiglio a Yilmaz e lui gli confesserà di aver eliminato Ercument per difendere la domestica.

Cetin si confida con Yilmaz

Proseguono le anticipazioni di Terra amara concentrandosi sul personaggio di Gulten. Seguendo la trama della soap turca, quando Cetin chiederà a Gulten di sposarlo ottenendo un "no" come risposta, deciderà di scoprire il motivo del rifiuto. Il fidato uomo di Fekeli porterà la domestica di Hunkar in un luogo lontano da occhi indiscreti dove avrà un chiarimento con lei. Ci metterà poco Cetin a scoprire che la sua amata è stata abusata.

Dalle parole di Gulten, Cetin comprenderà che a commettere la violenza è stato Ercument ormai morto. La domestica però preferirà tenere nascosto il coinvolgimento di Yilmaz nella questione per proteggerlo, e chiederà a Cetin di starle lontano e di dimenticarla per sempre.

Non appena il tutto fare di Fekeli verrà a conoscenza della verità, vorrà un consiglio e si rivolgerà a Yilmaz, visto che lo considera un fratello. Quest'ultimo deciderà di confessare di essere stato lui a eliminare Ercument dopo aver saputo della violenza subita dalla sua amica Gulten. Cetin ammirerà il gesto coraggioso di Yilmaz, ma non potrà gioire troppo visto che ben presto scoprirà cosa ha deciso di fare Gulten.

Gulten accetta di sposare Rusten

Per allontanare in maniera definitiva Cetin, non per mancanza di interesse ma per evitare una sofferenza al ragazzo, Gulten deciderà di acconsentire al matrimonio con Rusten, un uomo più grande di lei di quindici anni, con già tre figli a carico e un passato da galeotto. Gaffur sarà felice della scelta della sorella, visto che già in passato aveva sperato nel matrimonio, ma non sarà dello stesso parere Hunkar, che non troverà l'uomo adatto a Gulten.

Quest'ultima però non vorrà sentire ragioni, e dirà alla sua padrona di procedere con i preparativi del fidanzamento e delle nozze.

Cetin ben presto verrà a conoscenza della volontà della giovane. Come reagirà di fronte a questa novità? Per scoprirlo non resta che attendere le prossime anticipazioni turche di Terra amara.