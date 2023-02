La primavera è ormai alle porte e con essa anche la nuova edizione de L'Isola dei Famosi che dovrebbe inziare, anche se una data ufficiale ancora non c'è, a metà aprile. Sul web e sui social già iniziano a circolare le prime anticipazioni e spoiler riguardo il cast di naufraghi che potrebbe sbarcare sulle spiagge honduregne del mar dei Caraibi. I provini sarebbero iniziati da tempo e stando a quanto rivelato da Dagospia.it, pare che tra i naufraghi potrebbero esserci tre ex vipponi del Grande Fratello Vip e un ritorno a distanza di qualche anno.

Isola dei famosi 2023: cast in costruzione

Alessandro Cecchi Paone potrebbe rivestire i panni del naufrago in coppia con il suo fidanzato Simone Antolini. L'opinionista e conduttore dello storico programma 'La macchina del tempo' ha già partecipato al reality quando veniva ancora trasmesso dalla Rai. Potrebbero poi essere naufraghe anche Nathaly Caldonazzo, concorrente della scorsa edizione del reality condotto da Alfonso Signorini, e Corinne Clery, che in passato ha invece partecipato a Pecchino Express dove ha dato parecchio filo da torcere agli altri partecipanti.

Sbarcherebbe poi in Honduras, pronto a lanciarsi dall'elicottero, anche Marco Predolin. L'uomo ha partecipato alla quinta edizione del GF Vip, ma come noto fu squalificato dopo poche settimane per aver pronunciato un'espressione blasfema.

A loro, si andrebbe poi ad aggiungere Luca Di Carlo, avvocato di Ilona Staller.

Un'edizione esplosiva del reality Mediaset?

Stando a queste prime indiscrezioni - che però sono ancora tutte da confermare in quanto non c'è stata alcuna ufficialità - si prospetta un'edizione dell'Isola dei Famosi davvero esplosiva. I sei papabili naufraghi spoilerati da Roberto D'Agostino vantano tutti una forte personalità come dimostrato dalla condotta tenuta negli altri reality a cui hanno preso parte.

Sempre riguardo L'Isola, sarebbe arrivato un secco no dalla produzione a Flavia Vento. Pare che la showgirl non l'abbia affatto presa bene e sia scoppiata in lacrime. Al timone come sempre ci sarà Ilary Blasi. La donna ha preso le redini del reality nel 2021 e tornerà per la prima volta in televisione dopo il doloroso e non poco turbolento addio a Francesco Totti.

Resta invece avvolto nel mistero il nome dell'inviato che pare non sarà più Alvin. Si vocifera di Paolo Ciavarro, ma è solo un rumor non confermata. Opinionisti invece dovrebbero essere Vladimir Luxuria ed Enrico Papi. Il suo collega Nicola Savino, opinionista dello scorso anno, ha infatti lasciato la Mediaset ed è passato all'emittente televisiva TV8.