Nei prossimi episodi di Terra Amara, in onda su Canale 5, Yilmaz proverà la gioia di essere padre. In un momento in cui Demir e Hünkar non saranno in casa, si unirà a Züleyha e Adnan e, per la prima volta, saranno uniti come una famiglia.

Züleyha svela a Yilmaz di essere il padre di Adnan

Nelle prossime puntate, mentre si troverà in ospedale, dopo essere stata ferita con un proiettile da Müjgan, Zuleyha svelerà a Yilmaz che Adnan è suo figlio. Il giovane non prenderà bene la notizia, sarà proprio arrabbiato per questa omissione da parte dell'ex.

Lei proverà a spiegargli che aveva paura a dirgli la verità e che, probabilmente, Demir li avrebbe uccisi entrambi se lei l'avesse fatto.

Yilmaz, allora, si arrabbierà ancora di più, visto che capirà che Demir sa che non è il vero padre del bimbo.

Züleyha rivela che Müjgan ha provato ad ucciderla

Ad ogni modo, Yilmaz si arrabbierà talmente tanto, al punto di non voler più vedere Züleyha. Lei proverà a spiegargli che non aveva altra scelta, viste le continue minacce di Demir, così alla fine il giovane non se la prenderà più con l'ex e proverà ad accettare la cosa.

L'intera conversazione verrà udita da Gülten che si troverà poco fuori dalla camera di Züleyha. Nello stesso istante, arriverà in ospedale Demir con un carico di regali per la moglie. Intanto, proseguirà la conversazione tra Züleyha e Yilmaz: lei non solo gli confesserà che voleva dirgli la verità quando erano pronti per scappare in Germania, ma gli rivelerà che Müjgan ha provato ad ucciderla.

Züleyha prova a togliersi la vita

Yilmaz, però, rimarrà indifferente davanti a tutta questa brutalità e si dirà disposto a portarle via Adnan. Allora Züleyha, in preda alla disperazione, sarà propensa a compiere un gesto drastico: se Yilmaz non manterrà il segreto, sarà disposta a buttarsi giù dal balcone dell'ospedale, e così farà.

Fortunatamente, Yilmaz e Gülten la salveranno appena in tempo.

Quando Demir vedrà il gesto della moglie si allarmerà parecchio, ma Gülten non gli dirà che la giovane ha provato a togliersi la vita, ma che è stato tutto un incidente.

Yilmaz si gode il suo bambino

Successivamente, Züleyha lascerà l'ospedale e tornerà a Villa Yaman.

Quando Yilmaz vedrà che la ragazza è da sola in casa, chiederà a Gülten di organizzare un piccolo incontro per vedere sia l'ex che il figlio.

Così, per la prima volta, Yilmaz, Züleyha e Adnan staranno insieme come una famiglia. Lui non smetterà di riempire il figlio di baci, mentre Züleyha gli riferirà che quando è da sola chiama il piccolo "Yilmaz".

Per tutti e tre il futuro è pieno di dubbi: cosa potranno fare per essere felici insieme? Lui non vorrebbe lasciarli da soli neanche per un secondo, ma Züleyha lo inviterà ad avere pazienza: anche un piccolo passo falso potrebbe essergli fatale.