Le prossime puntate di Terra Amara mostreranno una nuova versione di Zuleyha. Come rivelano le anticipazioni provenienti dalla Turchia, stanca degli atteggiamenti sopra le righe del marito, Zuleyha lo costringerà a fare un giuramento sopra le sacre scritture, per poter far vivere sereno sia il piccolo Adnan che se stessa, alle prese con la sua seconda gravidanza. Dopo che Demir sparerà contro la foto dei defunti figli e moglie di Fekeli, Zuleyha lo obbligherà a evitare l'uso delle armi. D'altra pare anche Yilmaz dovrà fare lo stesso tipo di giuramento alla moglie.

Nuovo scontro tra Demir e Yilmaz

Proseguono le anticipazioni di Terra amara concentrandosi su una nuova fase del rapporto tra Zuleyha e Demir. Seguendo la trama della soap turca, Fekeli e Hunkar convinceranno i rispettivi figli a prendere parte a una cena con l'intento di mettere un punto definitivo alle continue guerre tra Yilmaz e Demir. I due però non perderanno occasione per provocarsi a vicenda, visto che Yaman alla prima occasione tirerà fuori la compravendita delle terre che ha visto coinvolti Fekeli e Hunkar, e che gli ha permesso di uscire dal carcere.

Demir chiederà a Yilmaz la restituzione delle terre regolarmente acquistate da Fekeli, offrendo in cambio la possibilità di mantenere le azioni dell'attività che lui voleva aprire con Cengaver.

Yilmaz, sentendosi preso in giro, andrà su tutte le furie e affermerà che la pace arriverà solo con la morte di uno dei due. A questo punto Demir sparerà contro la foto di Fekeli dove è ritratta la sua defunta famiglia. Hunkar e Zuleyha porteranno via Yaman per evitare il peggio, ma a casa si faranno sentire.

Zuleyha e il giuramento chiesto al marito

Non solo Hunkar attaccherà il figlio ritenendolo colpevole di un'inutile provocazione ai danni di Yilmaz ma anche Zuleyha, d'accordo con la suocera, farà sentire la sua voce. Con in mano il Corano, costringerà il marito a giurare di rinunciare per sempre all'uso della pistola. Messo alle strette Demir non potrà fare altro che accettare, affermando però che se verrà provocato anche lui risponderà allo stesso modo.

D'altra parte anche Mujgan, dopo aver deciso di stare con il marito pur sapendo che prova dei sentimenti per Zuleyha, chiederà a Yilmaz di smetterla con le continue guerre, anche in virtù della serenità di cui necessita per vivere la sua gravidanza. Yilmaz accetterà affermando che d'ora in avanti ogni tipo di battibecco cesserà. Sarà la volta buona per Yilmaz e Demir? Per scoprirlo non resta che attendere le prossime anticipazioni turche di Terra amara.