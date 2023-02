Prosegue l'appuntamento con Terra Amara su Canale 5 e le anticipazioni delle prossime puntate sono sorprendenti. Mujgan farà di tutto per mettere i bastoni tra le ruote a Zuleyha accusata di aver rubato tutta l'eredità di Yilmaz che perderà la vita in un incidente stradale. Altun avrà molte responsabilità a cui far fronte dopo che Demir le regalerà le quote dell'azienda. Non solo dovrà fare le veci di Hunkar ma anche indagare sulla sua morte, ingaggiando un investigatore privato che trovi il colpevole. In tutto ciò, Zuleyha inizierà a guardare Demir con occhi diversi, dopo che noterà il suo strano e inspiegabile cambiamento.

Terra amara, anticipazioni: Zuleyha cambia vita

Le anticipazioni di Terra amara svelano che Zuleyha diventerà ricca e potente grazie a Demir, dopo che le lascerà le quote dell'azienda Yaman, eredità di Hunkar. Sevda le ricorderà che, da ora, ha molte responsabilità e che dovrà mantenere vivo il ricordo di Hunkar che ha speso tutta la sua vita per la famiglia.

Sevda esorterà Zuleyha a essere coraggiosa e a proteggere le terre che ora sono sue, agendo quando necessario. Una nuova vita aspetta Altun e non solo a livello lavorativo.

Terra amara spoiler: l'eredità di Yilmaz sparisce nel nulla

Müjgan e Behice con il piccolo Kerem Ali torneranno al ranch, ma entrambe resteranno senza parole dopo quanto scoperto.

Fekeli, infatti, verrà a sapere che Yilmaz ha venduto tutti i suoi beni prima di morire. Mujgan sarà certa che l'eredità di Yilmaz sia nelle mani di Zuleyha e la accuserà di essere una ladra.

Altun le giurerà di non sapere nulla e di indagare sul motivo per il quale Yilmaz ha preso questa inaspettata decisione, sapendo che la sua eredità sarebbe servita a suo figlio.

Anticipazioni di Terra amara: Zuleyha si innamora di Demir

Nelle prossime puntate di Terra amara, succederà qualcosa di davvero inaspettato. Demir, che è ancora il marito di Zuleyha, continuerà a sperare di avere il suo amore. Le sue preghiere verranno esaudite.

Ebbene sì, Zuleyha inizierà a vedere Demir con occhi diversi, vedendo quanto sia dolce sia con lei che con il figlio.

Sarà attento, protettivo e generoso. Il suo improvviso cambiamento la colpirà molto e, giorno dopo giorno, si accorgerà di provare un forte sentimento nei suoi confronti.

Zuleyha non dimenticherà mai Yilmaz, ma si innamorerà perdutamente di Demir, che sarà al settimo cielo. Peccato che l'arrivo di una bellissima e misteriosa donna, tale Umit, distruggerà nel giro di poco tempo l'armonia che si respirerà a casa Yaman. Umit farà perdere la testa a Demir, ma con un solo e terribile obiettivo: distruggerlo e vendicarsi di lui, ma per quale motivo? Non resta che attendere i nuovi episodi per scoprirlo.