Lunedì 13 febbraio 2023 andrà in onda il primo appuntamento settimanale di Terra amara.

Nella puntata Zuleyha accuserà un malore durante un pranzo dell'associazione benefica di Hunkar. Proprio la suocera accompagnerà la nuora in ospedale e qui si scoprirà che la donna sarà incinta del secondo figlio. Resta da capire come la prenderà Demir, visto che l'uomo è convinto di essere sterile.

Zuleyha si sente male durante un pranzo con Hunkar: spoiler Terra amara

Continua la messa in onda di Terra Amara, la soap Tv ambientata a Cukurova e che narra la travagliata storia d'amore tra Yilmaz e Zuleyha.

Nella puntata in onda nel pomeriggio del 13 febbraio non mancheranno i nuovi colpi di scena. A Cukurova si avvicinerà il giorno del matrimonio tra Yilmaz e Mujgan. Akkaya si imbatterà per caso in Zuleyha ed entrambi rimarranno turbati da questo incontro.

Intanto la stessa Zuleyha si recherà al Circolo con la suocera Hunkar per un pranzo con le altre componenti dell'associazione benefica di Cukurova. Proprio durante il pranzo, la moglie di Demir si sentirà male, colpita da vomito e forte mal di stomaco.

Hunkar porta Zuleyha in ospedale: le analisi dicono che è incinta

Preoccupata per le condizioni di salute della nuora, Hunkar deciderà di portare Zuleyha in ospedale. La donna verrà messa in osservazione dal dottor Sabahattin, il quale sarà preoccupato per lei, soprattutto dopo che Hunkar gli avrà riferito di altri episodi di svenimento.

Il medico a questo punto le farà fare delle analisi del sangue.

Gli esiti diranno che Zuleyha è incinta. Ironia della sorte, la prima a venire a saperlo sarà Mujgan, visto che sarà lei a ritirare il referto. La lieta notizia potrebbe però non essere ben accolta da tutti.

Terra amara, puntate successive: Demir accusa Zuleyha di averlo tradito

Dando uno sguardo alle trame dei giorni successivi di Terra amara, Demir reagirà malissimo alla gravidanza della moglie. Infatti Yaman è convinto di essere sterile e quindi accuserà Zuleyha di averlo tradito con Yilmaz. Ovviamente la donna negherà. La lite tra marito e moglie sarà accesissima e rischierà di degenerare.

Solo l'intervento di Hunkar eviterà il peggio.

Zuleyha sarà disperata per il fatto che Demir non le creda e penserà di abortire clandestinamente. Demir invece, andrà a Istanbul a ripetere il test di fertilità e, con grande sorpresa, scoprirà di non essere sterile: è davvero lui il padre del bambino di Zuleyha.