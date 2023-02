La soap opera turca Terra Amara, mantiene vivo l’interesse dei fan italiani. Nel corso degli episodi che andranno in onda su Canale 5 il 17 e 18 febbraio 2023, Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş) farà una scoperta il giorno successivo alle nozze con la dottoressa Mujgan Hekimoğlu (Melike İpek Yalova): il protagonista dello sceneggiato apprenderà che Zuleyha Altun (Hilal Altınbilek) ha sposato Demir Yaman (Murat Ünalmış) per salvarlo dalla condanna a morte. In poche parole, l’ex meccanico riuscirà a leggere finalmente le parole scritte dalla sua ex in una lettera.

Il capomastro Gaffur (Bülent Polat) invece prometterà alla domestica Seher (Ebru Ünlü), di chiedere il divorzio alla moglie Saniye (Selin Yeninci).

Anticipazioni Terra amara, del 17 febbraio: Gaffur promette a Seher di lasciare la moglie Saniye

Nella puntata che verrà trasmessa sul piccolo schermo italiano venerdì 17 febbraio, per cominciare mancherà sempre meno per vedere Mujgan e Yilmaz pronunciare il fatidico sì: la dottoressa sarà abbastanza amareggiata, per la decisione dei suoi genitori di non prendere parte al lieto evento, per non accettare l’ex meccanico come genero. A proposito di Akkaya, all’insaputa della sua amata obbligherà il suocero Behzat (Engin Yüksel) a essere presente alle nozze della figlia.

Intanto il capomastro Gaffur farà avere del denaro all’ex amante Seher, assicurandole di mettere fine al suo matrimonio con Saniye per potersi vivere la loro storia d’amore alla luce del sole.

Spoiler del 18 febbraio: Demir parte per Istanbul

Nell’episodio che il pubblico vedrà sabato 18 febbraio a partire dalle ore 14:30 circa, per cominciare Cetin (Aras Şenol) si impossesserà di un pacchetto che era stato nascosto da Gaffur, in cui ci saranno soldi, i documenti di identità falsi che Zuleyha e Yilmaz avevano preparato per la loro fuga, e un frammento di una lettera di cui non si accorgerà.

Nel contempo Demir dopo aver accusato la consorte di essere incinta di Akkaya, partirà per Istanbul per sottoporsi a degli esami medici, con l’obiettivo di scoprire se è veramente sterile come ha appreso diversi anni prima.

Zuleyha vuole abortire, Yilmaz scopre che la sua ex fu ricattata da Hunkar

A sorpresa Behzat e la moglie parteciperanno al matrimonio della figlia, facendole fare dei salti di felicità: al lieto evento ci saranno anche Hunkar (Vahide Perçin) e Hatip (Mehmet Polat), che approfitterà dell’occasione per tenere d’occhio i suoi nemici.

Yaman dopo aver appreso di poter diventare padre si affretterà a tornare alla villa, per dare la notizia alla moglie Zuleyha: quest’ultima si troverà insieme a Sermin (Sibel Taşçıoğlu) da un medico per abortire. Infine Yilmaz avrà modo di apprendere che Altun fu costretta a sposare Demir su ricatto di Hunkar, dopo aver letto la missiva ormai bruciata e che la sua ex voleva fargli recapitare.