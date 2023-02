Arrivano le anticipazioni settimanali di Terra Amara relative alle puntate che andranno in onda su Canale 5 dal 6 all'11 marzo. Mentre Demir si troverà in carcere, continuerà la guerra tra Hunkar e Zuleyha. Intanto l'assenza di Altun legata a un malore di Azize porterà la matrona degli Yaman a pensare che la nuora voglia fuggire. Zuleyha rischierà un aborto spontaneo e sarà proprio Yilmaz a soccorrerla: ciò alimenterà ancora di più i sospetti di Hunkar. Inoltre quest'ultima - nel tentativo di far uscire il figlio dal carcere - cercherà di convincere Sermin a ritrattare le proprie dichiarazioni.

Infine, Gaffur cadrà nella trappola di Hatip che lo farà derubare dei soldi della padrona per tenerlo in pugno.

Uno scorpione prova a pungere Adnan

Le anticipazioni degli episodi di Terra amara che andranno in onda da lunedì 6 a sabato 11 marzo prendono il via dai sospetti di Hunkar, che oltre a essere intenta a salvaguardare gli affari e il buon nome della famiglia, continuerà a credere che Zuleyha abbia intenzione di scappare con Yilmaz e il piccolo Adnan.

Intanto, incaricato dalla padrona di andare a prendere dei soldi dai clienti, Gaffur si imbatterà in Hatip, il quale poi assolderà i suoi uomini affinché lo derubino. Inconsapevole che dietro i suoi guai ci sia proprio Tellidere, il capomastro si rivolgerà poi a lui per ottenere un prestito.

Mentre Sermin troverà rifugio a casa di Hatip per nascondersi da Hunkar. Yilmaz scoprirà chi ricattava il padre di Mujgan. Quest'ultima apprenderà la notizia che né la madre né il fratello andranno ai funerali del padre. Akkaya sarà tra due fuochi: da un lato non se la sentirà di lasciare la moglie mentre soffre per il suo lutto, ma allo stesso tempo il pensiero di Zuleyha sarà sempre vivo in lui.

Altun dal canto suo salverà Adnan dal morso di uno scorpione e in seguito tutta la famiglia si trasferirà in un cottage per fare una disinfestazione alla villa. In questo contesto la nonnina Azize avrà un malore e Zuleyha la porterà in ospedale, ma nel tragitto anche lei si sentirà male.

Zuleyha ha un malore

Sarà YIlmaz a soccorrere Zuleyha che avrà una minaccia di aborto e a portarla in ospedale dove sarà curata da Mujgan.

L'assenza della nuora renderà sospettosa Hunkar, che andrà a protestare a casa di Fekeli.

La zia Behice sarà ospite a casa di Fekeli e inizierà a indagare sulle faccende dell'intera famiglia. Mentre la matrona degli Yaman riuscirà a parlare con la nipote e le offrirà de denaro per scagionare il figlio, Hatip mentirà a Demir raccontando che la moglie ha tentato la fuga con Yilmaz.

Infine, Naciye e Hatip spingeranno Sermin a coalizzarsi con loro contro gli Yaman per un loro tornaconto economico