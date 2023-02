Un nuovo successo lavorativo è dietro l'angolo per Fekeli e Yilmaz, che ancora una volta riusciranno ad avere la meglio sul loro nemico Demir. Nelle prossime puntate di Terra Amara, lo scontro tra Akkaya e Yaman si farà sempre più acceso, tanto più che grazie ad un complotto messo a punto da Hatip Tellidere, Demir vedrà sfumare la possibilità di partecipare ad un'importante gara d'appalto. Come rivelano le anticipazioni della soap provenienti dalla Turchia, sarà Yilmaz ad aggiudicarsi l'affare, mandando su tutte le furie il marito di Zuleyha.

Sermin si appropria di una lettera destinata a Demir

Proseguono le anticipazioni di Terra amara, concentrandosi sull'infinita guerra che vede protagonisti Yilmaz e Demir. Seguendo la storyline della soap turca, la nuova battaglia tra i due uomini prenderà il via nel momento in cui Sermin scoprirà che i suoi parenti hanno messo in vendita un terreno appartenente al suo defunto padre. Sermin infuriata e sempre alla ricerca di denaro si presenterà al cospetto di Hunkar per chiedere la metà del ricavato che otterranno dalla vendita della proprietà.

La zia rifiuterà categoricamente la proposta di affermando che negli anni le hanno già dato più denaro di ciò che le spetterebbe.

Sermin andrà via senza aver ottenuto nulla ma troverà il modo di mettere i bastoni tra le ruote a zia e nipote.

Nella seconda stagione Sermin ruberà i soldi di Hunkar e avrà un incidente [VIDEO].

Uscendo dalla tenuta di Hunkar, la donna incontrerà il postino e fingerà di essere la segretaria di Demir, entrando così in possesso di alcuni documenti molto importanti. Sermin infatti avrà fra le sue mani una lettera inviata dal Ministero e contenente le istruzioni per prendere parte ad un'importante gara d'appalto per distribuire cibo alle mense del paese.

Hatip favorisce la vittoria di Yilmaz e Fekeli

La nipote di Hunkar penserà bene di consegnare tutto al suo amante Hatip che con lei fingerà di non sapere come sfruttare i documenti, ma in cuor suo saprà bene come infliggere un altro colpo alla famiglia Yaman. Infatti, Tellidere correrà da Yilmaz e Fekeli proponendo ai due di partecipare alla gara d'appalto e chiedendo per sé la metà degli eventuali ricavati dalla vittori di suddetta gara.

Akkaya e il suo padrino offriranno però solo il 10% al 'cattivo' della serie. Hatip sarà costretto ad accettare pur di impedire a Demir e Hunkar di avere la meglio.

Fekeli e Yilmaz riusciranno a vincere la gara, al contrario di Demir che invece non potrà nemmeno partecipare in quanto non verrà mai in possesso della lettera inviata dal Ministero. Quando scoprirà di essere stato raggirato, Yaman andrà su tutte le furie ma non avrà modo di pensare troppo a questa vicenda visto che ben presto un nuovo avvenimento sconvolgerà la sua vita.