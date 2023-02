Le anticipazioni turche raccontano che Müjgan Hekimoğlu (Melike İpek Yalova) e Züleyha Altun (Hilal Altınbilek) partoriranno lo stesso giorno e nella stessa sala operatoria. La dottoressa però a differenza della sua rivale, sarà abbastanza turbata dopo aver messo al mondo il suo bambino al punto di avere il timore di perderlo, poiché sarà molto debole per essere nato prematuramente. La nuora di Hunkar Yaman (Vahide Perçin) invece, sarà piena di gioi, quando stringerà tra le sue braccia la secondogenita Leyla.

Spoiler turchi, Terra amara: Mujgan si sente male dopo il litigio con Zuleyha

Nelle nuove puntate in programmazione in Italia, la dottoressa Mujgan tramite una conversazione tra Sabahattin e Zuleyha scoprirà che Adnan in realtà è figlio di Yilmaz. A questo punto la dottoressa farà il possibile per impedire al marito di passare del tempo con il bambino, facendogli continuare a credere che sia l'erede di Demir. Si verrà a creare un clima di forte tensione tra Zuleyha e Mujgan: in particolare quest’ultima ordinerà alla rivale di non far avvicinare suo figlio nei pressi della sua tenuta. Successivamente la dottoressa salverà la vita a Adnan, quando sarà in procinto di ingoiare una grossa pietra: Altun fraintenderà il gesto della nemica, dato che crederà che voglia fare del male al suo bambino.

La protagonista dello sceneggiato quando si renderà conto di aver pensato male, si scuserà con Mujgan: quest’ultima dopo essersi scontrata con la rivale, avrà dei forti dolori alla pancia e perderà sangue. La dottoressa essendo consapevole di dover partorire tra un mese e mezzo, parecchio preoccupata cercherà di contattare Akkaya al telefono senza riuscirci: per tale motivo, la donna si metterà alla guida dell’auto per recarsi in ospedale.

Quest’ultimo intanto si troverà insieme a Zuleyha, dopo essere stato invitato dalla stessa a presentarsi in un luogo isolato di Cukurova per parlargli dell’odio che sua moglie nutre per lei e Adnan. Zuleyhs avvertirà delle forti contrazioni alla pancia, durante il confronto con il suo ex.

Altun chiama la sua secondogenita Leyla, la moglie di Yilmaz preoccupata per il suo bambino

Yilmaz non avrà altra scelta oltre a quella di portare Altun al pronto soccorso, in cui incontrerà la moglie Mujgan, che si rifiuterà di rivolgergli la parola non appena lo vedrà con la sua ex. Le due rivali partoriranno insieme, ma il parto sarà diverso, visto che Zuleyha metterà alla luce la piccola Leyla senza alcun problema, mentre il figlio di Mujgan verrà messo nell’incubatrice poichè prematuro. La dottoressa si arrabbierà subito con il marito Yilmaz per il riavvicinamento ad Altun.

Zuleyha chiamerà la sua secondogenita Leyla con l’approvazione del marito Demir, per onorare la sua insegnante delle scuole elementari che si è presa cura di lei a seguito della morte di sua madre.

Mujgan invece sempre più furiosa con Yilmaz per non essere stato al suo fianco quando si è sentita male, sceglierà di chiamare il suo bambino Kerem Ali: il primo nome sarà quello del suo defunto nonno, il secondo invece per omaggiare il padrino Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık). Akkaya non opporrà resistenza rispettando la volontà della consorte, che intanto continuerà a temere che il figlio nato prematuro possa non farcela.