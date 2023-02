La conoscenza tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi sembra essere arrivata ad un punto di non ritorno: l'influencer, parlando con alcuni suoi compagni d'avventura del Grande Fratello Vip 7 ha additato il fidanzato come la causa di tutti i suoi malumori. Dal momento che ha deciso di allontanarsi, Antonella crede che da questo momento in poi non avrà più problemi.

Lo sfogo di Fiordelisi

Terminati i festeggiamenti per il compleanno di Andrea Maestrelli, Antonella si è ritrovata a parlare con il gruppo dei "Persiani". La giovane è tornata a commentare il rapporto con Donnamaria: "Adesso che non sto più con Edoardo io avrò meno problemi".

La 24enne è convinta che i suoi malumori siano dettati dai continui litigi con il fidanzato. Inoltre non è disposta ad accettare che Donnamaria continui ad essere amico di persone che non sopportano lei.

Nel corso della riflessione, Antonella è tornata ad attaccare anche gli "Spartani". Secondo lei, quel gruppo parla continuamente alle spalle degli altri. Infine tornando al legame con il giovane volto di Forum, Fiordelisi ha tagliato corto: "Questo non è amore".

Il commento dei 'Persiani'

Stando al punto di vista di Davide Donadei, Antonella ed Edoardo presto faranno pace come accade da mesi a questa parte. A detta dell'ex tronista di Uomini e Donne, i "Donnalisi" sono come un cane che si morde la coda.

Antonino Spinalbese ha affermato che il rapporto di Edoardo e Antonella non è sano, ma è convinto anche lui che presto torneranno insieme. Inoltre ha sostenuto che all'interno della relazione, entrambi si tirano delle frecciatine e quando discutono spesso si dicono delle cose pesanti che neanche dopo anni di matrimonio vengono dette.

La versione di Edoardo Donnamaria

Nel frattempo, anche Edoardo Donnamaria si è sfogato con Luca Onestini e Ivanza Mrazova. Il giovane ha spiegato di non riuscire più a comprendere l'atteggiamento di Antonella: "All'inizio era sempre sorridente, ora invece se la prende con me perché sono amico loro". Ivana si è complimentata con il coinquilino, poiché non sarebbero tutti capaci di riuscire a scindere l'amore dagli amici.

Per Onestini invece, il rapporto dei "Donnalisi" è molto complesso: "Se non fossi acciecato dall'amore agiresti in modo diverso".

A differenza delle altre volte, Donnamaria non è disposto a chiudere l'amicizia con Micol Incorvaia e con il gruppo degli "Spartani" solamente per compiacere la fidanzata: il giovane ha più volte definito Micol come una delle sue migliori amiche, anche perché lontano dai riflettori i due continueranno ad avere rapporti amichevoli visto che lei è la cognata del migliore amico di Edoardo.