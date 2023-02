A partire da lunedì 20 febbraio, inizierà una nuova settimana di programmazione di Uomini e donne, che si concluderà venerdì 24 febbraio. In queste nuove puntate, Riccardo Guarnieri chiuderà con la dama Michela, mentre Gianni Sperti attaccherà Armando Incarnato, accusandolo di non voler mai mettersi in gioco con le nuove dame. Assente invece Federico Nicotera.

Riccardo Guarnieri chiude con Michela nelle nuove puntate di Uomini e donne

Lunedì 20 febbraio prenderà il via una nuova settimana in compagnia di Uomini e donne. In particolare, in queste nuove puntate, i telespettatori vedranno ancora una volta Riccardo Guarnieri a centro studio.

Il cavaliere tarantino deciderà di chiudere con Michela, la dama con cui è uscito due o tre volte. Già nelle puntate appena andate in onda su Canale 5, Riccardo aveva mostrato qualche perplessità sulla dama, sospettando che la donna non fosse realmente interessata a lui. Forse questi dubbi saranno diventate certezze. Non è ben chiaro, visto che dalle anticipazioni non si capisce il motivo della fine di questa conoscenza. Pertanto, bisognerà attendere la messa in onda della puntata per saperne di più.

U&D: scontro tra Gianni e Armando, Alessandro se ne va con Pamela

Da precisare che quanto in onda dal 20 al 24 febbraio fa riferimento a quanto registrato lo scorso 13 febbraio. Nello studio di Uomini e donne ci sarà una forte discussione tra Gianni Sperti e Armando Incarnato.

L'opinionista accuserà il cavaliere di non concludere mai nulla con nessuna dama. A parere di Gianni, Armando non si mostra mai interessato a nessuna delle signore. Incarnato, durante la discussione, farà intendere che l'unica di cui era realmente interessato era Antonella. Peccato che la donna abbia iniziato una frequentazione con Luca fuori dal programma.

Ci sarà poi un colpo di scena e che riguarderà Alessandro Sposito, il 53enne campano finito nella bufera nelle scorse puntate. Il cavaliere si presenterà in studio con un anello, chiedendo a Pamela di uscire con lui dal programma. I due quindi lasceranno insieme Uomini e donne.

Uomini e donne, spoiler al 24 febbraio: Nicotera assente

Sempre in queste nuove puntate di Uomini e donne, non si potrà fare a meno di notare l'assenza di Federico Nicotera. Probabilmente il tronista di sarà preso qualche giorno per riflettere bene sulla sua scelta, che dovrebbe avvenire in una delle prossime registrazioni. Tornando invece al Trono Over, il nuovo cavaliere Ivan si beccherà ben tre rifiuti da altrettante dame. Uno da Tina Cipollari, a cui Ivan aveva dichiarato il suo interesse. Le altre due signore a dire di no al cavaliere saranno Paola e Desdemona. Per ulteriori dettagli, non resta che sintonizzarsi su Canale 5 dal 20 al 24 febbraio a partire dalle 14:45.