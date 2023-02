Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera spagnola 'Un altro domani', interpretata, fra gli altri, da diversi volti noti della televisione spagnola fra cui Amparo Pinero (Carmen), Sebastian Haro (Francisco), Silvia Acosta (Patricia), Ivan Mendes (Kiros), Ivan Lapadula (Angel), Mar Vidal (Agustina) e Chema Adeva (Mario). Le nuove trame si riferiscono agli episodi inediti che andranno in onda in Italia dal 20 al 24 febbraio 2023, tutti i giorni su Canale 5 a partire dalle ore 16:50.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sul deterioramento del rapporto fra Maria ed Erik, sulla paura di quest'ultimo di doversi allontanare da Cloe, sulla sparizione improvvisa ed inaspettata di Enoa, sulla preoccupazione di Carmen per le sorti di quest'ultima, sull'annuncio che Francisco farà alla figlia, sulla decisione improvvisa di Kiros di sposarsi, sui piani meschini ideati da Alicia e sulla riunione che metterà in crisi Angel.

Erik non vuole perdere Cloe

Le anticipazioni di 'Un altro domani' ci segnalano che Maria arriverà ad un punto di non ritorno con Erik. Per questo motivo, il ragazzo inizierà a temere che la donna possa rivelare a Cloe che, in realtà, Dani è lui. Scosso dalla situazione, Erik si concentrerà ad elaborare un piano per salvaguardare la sua amicizia con Cloe. La cosa più importante per lui, infatti, sarà non perdere l'opportunità di rimanere vicino alla giovane.

Carmen non vuole ascoltare le spiegazioni di Kiros

A Rio Muni, in Guinea, nell'Africa degli anni '50, Carmen si metterà alla disperata ricerca di Enoa che non si è presentata nella sua abitazione per lavorare. Convinta che sia accaduto qualcosa di brutto all'amica, la giovane si adopererà in tutti i modi per trovarla, senza immaginare minimamente il motivo per il quale non sia stata presente.

Angela scoprirà che Alicia ha fissato un nuovo appuntamento con i Suarez per avere una riunione con loro. In questo modo, il giovane scoprirà che la donna lo tiene ancora in pugno. Convinto di non voler cedere alle pressioni, il giovane farà di tutto per reagire. Francisco e Patrizia annunceranno a Carmen che Kiros ed Enoa convoleranno presto a giuste nozze.

La notizia sconvolgerà la giovane che rimarrà così delusa da non volere ascoltare nessuna giustificazione da parte del suo amato. Nonostante ciò, quest'ultimo insisterà per volerle dare delle spiegazioni in merito al suo imminente matrimonio.

Ventura annuncerà ad Angel che Alicia parteciperà alla riunione con i Suarez. Il ragazzo non prenderà molto bene la notizia perché spaventato all'idea di dover incontrare la coppia, proprio il giorno prima del suo esame per essere ammesso alla scuola diplomatica.