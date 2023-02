Sabato 11 febbraio 2023 andrà in onda l'ultimo appuntamento settimanale di Terra amara. Dalle anticipazioni si viene a sapere che Yilmaz dirà a Demir di essere disposto a vendergli le quote della società al triplo del prezzo. Akkaya inoltre, arriverà a minacciare il padre di Mujgan per costringerlo a presenziare al matrimonio. Inoltre, Seher verrà mandata via dalla Villa dopo che sarà venuta a galla la storia con Gaffur.

Yilmaz minaccia il padre di Mujgan: Terra amara dell'11 febbraio

In Terra Amara, si avvicinerà il giorno del matrimonio di Yilmaz e Mujgan.

La dottoressa sarà triste perché non sarà riuscita a convincere la madre a partecipare alle nozze. A questo punto, Yilmaz cercherà di prendere in mano la situazione e, all'insaputa della fidanzata, andrà a parlare con suo padre. Akkaya cercherà di convincerlo a partecipare al matrimonio della figlia e, vista la sua riluttanza, arriverà a minacciarlo per costringerlo a cambiare idea. Insomma, questa volta, Yilmaz userà le maniere forti visto che non vorrà che Mujgan debba fare a meno dei suoi genitori in un giorno così importante. Bisognerà attendere le prossime puntate per scoprire se i genitori della sposa presenzieranno o meno alle nozze.

Seher mandata via dalla Villa: anticipazioni Terra amara

Intanto, in Terra amara, scoppierà il finimondo dopo che verrà a galla la relazione extraconiugale di Gaffur con Seher. Il capomastro continuerà a negare di aver tradito Saniye e quindi negherà anche di essere il padre del bambino che aspetta Seher. La situazione sarà tesissima, visto che Saniye non avrà nessuna intenzione di perdonare il marito.

Nel corso della puntata dell'11 febbraio, Demir, Hunkar e, Zukeyha, per cercare di riportare la calma, decideranno di mandare via dalla tenuta Seher. La proporranno come domestica ad un'altra famiglia.

Yilmaz disposto a vendere le quote a Demir al triplo del prezzo

Scorrendo le anticipazioni di Terra amara, Demir proporrà a Yilmaz di rivendergli al doppio del prezzo le quote comprate da Cengaver.

Yaman non vorrà essere socio di Yilmaz, nonostante i due abbiano siglato una sorta di tregua. Fekeli verrà a sapere della proposta di Demir da Hunkar e spingerà il figlioccio ad accettare. Yilmaz però rifiuterà. In seguito, Cengaver gli rivelerà qualcosa che potrebbe fargli cambiare idea. Cengaver infatti, spiegherà a Akkaya che Demir acquistando le quote, si indebolirebbe finanziariamente. Ecco perché Yilmaz alla fine, chiederà a Yaman il triplo del prezzo. Resta da capire se Demir accetterà di ricomprare le quote ad un costo così elevato. Per saperne di più, non resta che seguire il nuovo appuntamento di Terra amara, in onda sabato 11 febbraio su Canale 5 a partire dalle 15:00.