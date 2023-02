Arrivano le nuove anticipazioni di Un posto al sole e la settimana dal 27 febbraio al 3 marzo sarà particolarmente ricca di avvenimenti per i protagonisti di Palazzo Palladini. In primo piano ci sarà la crisi di Silvia che oltre alla sua vita lavorativa rischierà di coinvolgere anche il suo rapporto con Giancarlo, ma la donna potrà contare sul sostegno di Otello. A Napoli tornerà anche Luca De Santis che dopo molti anni risveglierà dei ricordi in Giulia, mentre il processo Valsano arriverà ad una conclusione.

Anticipazioni di Un Posto al sole: Niko e Susanna in ansia per la sentenza del giudice

Le anticipazioni di Un Posto al sole dal 27 febbraio al 3 marzo raccontano che il processo Valsano si avvierà alla conclusione e questo farà stare in ansia soprattutto Niko e Viola, coinvolti direttamente dalla sparatoria che è costata la vita a Susanna.

I due protagonisti, tormentati dall'incertezza, si prepareranno al verdetto finale del giudice. Le trame non dicono come si concluderà la battaglia legale, ma al termine di tutto Alberto sarà ancora dell'idea di cambiare studio e Niko dovrà fare i conti anche con le sue scelte che non potrà più rimandare.

Anticipazioni settimana dal 27 febbraio al 3 marzo: Silvia non si fiderà più di Giancarlo

Le puntate di Un Posto al sole della settimana dal 27 febbraio al 3 marzo vedranno anche il ritorno di Otello che starà vicino a Silvia in questo momento difficile. La crisi a Caffé Vulcano, infatti non si risolverà e la situazione tra Silvia e Giancarlo si farà sempre più tesa. L'uomo offrirà il suo aiuto alla compagna, ma la signora Graziani lo rifiuterà e sarà convinta della sua inaffidabilità.

Inoltre, a causa della mancanza di fiducia nei confronti di Giancarlo, Silvia penserà seriamente di porre fine alla loro relazione. Nel frattempo, Otello deciderà di invitare a pranzo Riccardo per conoscere meglio il fidanzato di Rossella. Per Salvatore, invece, chiudere la storia con Castrese si rivelerà più difficile di quanto pensasse e il vigile dovrà fare i conti con i suoi sentimenti.

Roberto e Marina torneranno dal viaggio

Le novità a Un Posto al sole non finiranno qui, perché durante la settimana dal 27 febbraio al 3 marzo ci sarà anche il ritorno di Luca De Santis. Il medico rimetterà piede a Napoli dopo molti anni e Giulia non sarà affatto indifferente nel rivederlo. Luca, infatti, risveglierà nell'assistente sociale delle emozioni e dei ricordi che credeva ormai sopiti.

Per De Santis potrebbe anche prospettarsi l'idea di diventare il nuovo primario, visto che Ornella non avrà più intenzione di ricoprire questo incarico all'interno dell'ospedale. Ci saranno dei cambiamenti anche per Manuela che deciderà di riprendere in mano la sua vita e ricominciare a fissarsi degli obiettivi da raggiungere. Infine, Marina e Roberto torneranno dalla loro breve vacanza ma non sarà facile per loro dover affrontare la realtà che avevano lasciato a Napoli.