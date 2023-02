Grandi colpi di scena in arrivo nel corso delle nuove puntate di Uomini e donne che saranno trasmesse tra fine febbraio e marzo su Canale 5.

Al centro dell'attenzione ci sarà in primis il ritorno della dama Aurora che, a distanza di un po' di tempo dalla sua uscita di scena dal cast della trasmissione, tornerà a mettersi in gioco per cercare l'amore della sua vita.

La presenza di Aurora non passerà inosservata e, nel corso delle riprese del 20 febbraio, la dama si è subito ritrovata ai ferri corti con Gianni Sperti.

Il ritorno di Aurora scatena polemiche: retroscena Uomini e donne nuove puntate

Nel dettaglio, a fornire un po' di retroscena esclusivi sulle nuove puntate di Uomini e donne registrate il 20 febbraio, è l'esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni.

In anteprima a Blasting News, ha fatto sapere che il ritorno in studio della dama Aurora non è affatto passato inosservato.

La dama, in passato, fu al centro dell'attenzione per le sue frequentazioni con vari cavalieri del trono over, tra cui Biagio e Giancarlo.

Aurora, in diverse occasioni, è stata protagonista di accesi scontri verbali con i due opinionisti, in particolar modo con Gianni Sperti, che l'aveva anche accusata di voler prendere in giro la redazione del talk show di Maria De Filippi.

Gianni incastra Aurora e scoppia la lite accesa: retroscena Uomini e donne

Sta di fatto che, alla luce di queste incomprensioni, Aurora scelse di abbandonare la trasmissione e nei mesi successivi non risparmiò delle frecciatine nei confronti della trasmissione e dei vari protagonisti di Uomini e donne.

"L'ipocrisia regna sovrana.

Incoerenza massima", aveva sentenziato la dama dopo la sua uscita di scena dal cast della trasmissione, senza risparmiare delle frecciatine al vetriolo verso la redazione.

Ebbene, nel corso delle riprese di Uomini e donne del 20 febbraio, Gianni Sperti ha colto la palla al balzo per puntare il dito contro Aurora.

L'opinionista ha messo alle strette la dama, ricordando pubblicamente che nel corso degli anni ha più volte parlato male della trasmissione.

Armando vince la sfilata: retroscena Uomini e donne

Tra i due è subito nato un primo accesissimo scontro: Gianni e Aurora si sono ritrovati immediatamente ai ferri corti dopo che l'opinionista ha incastrato e "smascherato" la dama del trono over, per le sue amare dichiarazioni sul talk show.

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione tra i due nel corso delle prossime settimane, durante la registrazione del 20 febbraio c'è stato spazio anche per una nuova sfilata maschile.

Ad avere la meglio, tra i vari protagonisti del trono over, è stato Armando Incarnato: il cavaliere napoletano ha battuto anche il super-favorito Riccardo, che si è presentato in passerella con tanto di pettorali in bella mostra.