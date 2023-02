Caos in studio e rissa sfiorata a Uomini e Donne tra Alessandro e Riccardo che si confronteranno per l'ennesima volta con Ida presente. La situazione prenderà una piega inaspettata, tanto che Gianni e Federico saranno costretti a intervenire.

Le anticipazioni rivelano che Riccardo si troverà di fronte Ida e Alessandro e che il confronto non sarà certo all'acqua di rose, visto che voleranno accuse pesanti da entrambe le parti.

Riccardo, questa volta, perderà le staffe e non sarà facile placare gli animi, con una tensione in studio che sarà alle stelle, come si è letto nelle anticipazioni fornite da Lorenzo Pugnaloni.

Ida e Alessandro tornano in studio: anticipazioni Uomini e Donne

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne, che andranno in onda prossimamente su Canale 5, rivelano che Ida e Alessandro torneranno nello studio per un confronto con Riccardo.

La coppia, che sta vivendo la sua storia d'amore felicemente lontano dalle telecamere, racconterà al pubblico in studio e a casa le ultime novità, ma il clima idilliaco si trasformerà presto in un incubo.

Riccardo e Alessandro perderanno le staffe, in seguito alle pesanti accuse che si lanceranno reciprocamente e la situazione prenderà una brutta piega, sfiorando di poco la rissa.

Alessandro fa infuriare Riccardo: anticipazioni Uomini e Donne

Ciò che farà perdere le staffe a Riccardo sarà una frase che Alessandro dirà davanti a tutti e che lo metterà in seria difficoltà.

Alessandro, dopo essere stato provocato da Riccardo, lo accuserà di essere un bamboccione, visto che alla sua età non proprio giovanissima, vive ancora con la mamma.

Parole che faranno perdere le staffe a Guarnieri completamente fuori controllo.

Riccardo accuserà il colpo e replicherà animatamente contro Alessandro, avvicinandosi a lui infuriato. Ci sarà aria di rissa, tanto che Gianni Sperti e il tronista Federico dovranno intervenire per dividerli e placare gli animi. La scena sarà piuttosto forte e non si esclude che, come in altre occasioni, la produzione di Uomini e Donne decida di tagliarla.

Riccardo offende Ida: anticipazioni Uomini e Donne

Ma non è finita qui, perché anche Ida finirà nel mirino di Riccardo, che non si controllerà più. Le parole di Guarnieri saranno molto forti, visto che lancerà all'ex fidanzata frecciatine pungenti che riguardano anche il suo essere madre.

Ida ovviamente non starà zitta, offesa nel profondo e si scaglierà contro Guarnieri. Del resto, c'era da aspettarsi una rissa sfiorata tra Alessandro e Riccardo a Uomini e Donne dopo tutto ciò che è successo. Come si evolverà la situazione? Non resta che attendere la messa in onda della puntata nei prossimi giorni, come sempre su Canale 5.