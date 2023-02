Prosegue l'appuntamento con Un posto al sole, la soap dell'access prime time di Rai Tre. Le anticipazioni relative alla puntata di Upas che andrà in onda il 15 febbraio svelano nuovi colpi di scena. Novità importanti per Silvia, la quale dovrà fare i conti con ciò che prova realmente. Al contempo si tornerà a parlare del processo Valsano.

Un posto al sole, puntata 15/2: Graziani ancora attratta dal marito

Nel corso della puntata di Upas del 15 febbraio sarà dato spazio alle vicende della proprietaria del Caffè Vulcano. La donna, in un momento difficile della sua vita, finirà per riavvicinarsi al suo ex marito.

Michele, infatti, sarà molto vicino alla donna, facendole sentire tutto il suo affetto. Tuttavia, non sembrerebbe solo affetto quello che lega i due ex coniugi. Il loro matrimonio, pur essendo finito, non ha certo segnato la fine dei loro sentimenti. Anche Silvia, infatti, si renderà conto di provare ancora qualcosa per Michele. Questa consapevolezza, tuttavia, la spingerà a fare i conti con sé stessa. Silvia si vedrà costretta a prendere le distanze da Michele, pur di tutelare la sua relazione con Giancarlo.

Upas, spoiler del 15 febbraio: il processo Valsano continua

Le anticipazioni della puntata di Upas del 15 febbraio svelano che si tornerà a parlare del processo Valsano. In questa udienza saranno chiamati a testimoniare Raffaele e Viola.

Tuttavia, stando a quanto viene anticipato, il processo avrà dei risvolti inaspettati. L'udienza avrà un esito tutt'altro che scontato, e questo potrebbe anche significare che venga agevolata la posizione del criminale.

Upas, anticipazioni 15/2: Riccardo si fa perdonare da Rossella

Nel corso della puntata di Upas del 15 febbraio sarà dato spazio anche alle vicende sentimentali di Rossella.

Quest'ultima avrà non poche difficoltà a gestire il suo rapporto con Riccardo, non tollerando alcuni atteggiamenti del giovane medico. Tuttavia Crovi, pur avendo un caratteraccio, cercherà di farsi perdonare dalla fidanzata. Avendo compreso i suoi errori e difetti Riccardo dimostrerà a Rossella quanto ci tenga a lei, cercando di avere anche un rapporto più diplomatico con Ornella.

Upas, episodio 15 febbraio: Micaela vuole riavvicinarsi alla gemella

La puntata di Upas del 15 febbraio vedrà Micaela pronta a tutto pur di far pace con sua sorella Manuela. Le due, infatti, avevano nuovamente avuto degli screzi negli ultimi tempi. La madre di Jimmy sa benissimo che la sua gemella sta soffrendo molto a causa di Niko. Pertanto penserà ad un modo per farla distrarre. L'intento di Micaela è di far togliere definitivamente Niko dalla mente di Manuela.