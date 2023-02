La registrazione di Uomini e Donne che si è svolta il 19 febbraio non ha regalato quel "verdetto" che molti fan aspettavano: le anticipazioni infatti fanno sapere che Federico non ha scelto, anzi la presentatrice ha chiarito che il tronista non lascerà il programma prima di un'altra settimana. Il blogger Pugnaloni, dunque, ipotizza che Nicotera prenderà una decisione tra Carola e Alice nel corso delle riprese di fine mese e non in quelle che sono previste per lunedì 20 febbraio

Aggiornamenti sul futuro di U&D

Gli spoiler delle riprese di U&D del 19 febbraio dicono che non c'è stata nessuna scelta, è stato presentato un nuovo tronista, Riccardo ha ricevuto un "due di picche".

Chi era in studio domenica, però, ha raccontato che Federico è pronto a comunicare a Carola e ad Alice con chi di loro vorrebbe fare coppia, ma gli addetti ai lavori continuano a rimandare questo momento.

La stessa Maria De Filippi, infatti, ha precisato che la scelta del romano avverrà non prima della prossima settimana (non ha svelato il giorno preciso), ma il blogger Pugnaloni ha avvisato i curiosi che ci sarà ancora un bel po' da aspettare.

Il gesto della protagonista di U&D

Il blogger che ha riportato su Instagram tutte le anticipazioni della registrazione di U&D del 19 febbraio, ha confermato che nel pomeriggio ci saranno nuove riprese ma è altamente improbabile che Federico faccia la scelta.

Visto che la conduttrice del dating-show ha parlato di "prossima settimana" quando ha menzionato la decisione di Nicotera, è ipotizzabile il tutto slitti alle puntate previste nel weekend, quindi a fine febbraio (ancora non si conoscono le date ufficiali delle nuove registrazioni).

Mentre in studio venivano mostrate le ultime esterne che ha fatto con le sue corteggiatrici, il tronista di Roma ha confermato che ha in mente il nome della persona alla quale vorrebbe legarsi lontano dai riflettori, quella che gli è entrata nel cuore dopo quasi sei mesi di frequentazione.

Alcuni fan pensano che la preferenza finale di Federico ricadrà su Carola, che proprio ieri si è lasciata andare ad una toccante dichiarazione d'amore: la giovane ha scritto una lettera che Maria ha letto a voce alta, strappando più di un sorriso al protagonista del Trono Classico.

Attesa per i nuovi spoiler di U&D

Chi ha partecipato alle riprese di U&D del 19 febbraio, inoltre, ha raccontato che neppure Lavinia ha preso una decisione tra i ragazzi che sta conoscendo da mesi davanti alle telecamere.

In settimana, infatti, la tronista è uscita in esterna soltanto con Alessio Campoli e ieri in studio si è lamentata del fatto che Alessio Corvino non ha fatto nessun gesto romantico nel giorno di San Valentino.

Interpellata sulla scelta che dovrà fare a fine percorso, la giovane Mauro ha ammesso di essere ancora in alto mare e di avere bisogno di altro tempo per capire quale corteggiatore fa più al caso suo.

Per quanto riguarda i protagonisti del Trono Over, nell'ultima registrazione si è parlato soprattutto di due "veterani": Riccardo ha provato a far cambiare idea a Cristina regalandole un mazzo di fiori (lei ha rifiutato dicendo di preferire Armando), mentre Gemma ha intrapreso una nuova frequentazione con un signore di nome Silvio.

Questo lunedì 20 febbraio Maria De Filippi condurrà una nuova puntata del dating-show e le anticipazioni che trapeleranno in serata sveleranno cosa accadrà agli Elios sia tra i giovani che tra i senior.