Questo sabato 25 febbraio la puntata di Verissimo è stata caratterizzata da diversi omaggi e ricordi in onore di Maurizio Costanzo, giornalista e conduttore tv deceduto all'età di 84 anni.

Fra i personaggi intervenuti nella trasmissione ci sono stati Luca Laurenti, che ha lavorato a "Buona Domenica" insieme a Costanzo per nove anni, il quale si è commosso nel ricordare il collega.

Luca Laurenti addolorato per la morte di Costanzo

Ricordando l'amico Costanzo, Luca Laurenti non è riuscito a trattenere le lacrime, facendo anche una certa fatica a parlare: "Mi ero preparato un discorso ma non ce la faccio a parlare al passato riferito a lui.

L’artista dovrebbe trasformare il dolore in esibizione ma io non riesco e vi chiedo scusa".

Il conduttore singhiozzando ha dichiarato: "Ho perso tutti, non ho più i miei genitori, ma c’era Maurizio, ora non c’è più nemmeno lui e io non ce la faccio. Ho perso un padre, è nella mia cornice familiare”.

Poi ha aggiunto: "Stanotte l'ho sognato. Lo vedevi in scena ed era un ormone sicuro di se ma in realtà era un tenero. Amava gli animali come me (...) Non bisogna abituarsi alla morte, pensi di essere pronto ma non è mai così, perché è una vita che se ne va ed è sempre lo stesso dolore che si ripete. Era un uomo buono e io non lo dimenticherò mai", ha concluso.

Silvia Toffanin commossa: puntata speciale dedicata al popolare giornalista

In occasione della puntata di Verissimo di questo sabato 25 febbraio non è riuscita a trattenere la commozione neppure la "padrona di casa" Silvia Toffanin che ha voluto mandare un forte abbraccio alla collega Maria De Filippi, ai figli di Costanzo e a tutti i suoi collaboratori.

La conduttrice ha iniziato con in sottofondo il brano scritto dal giornalista negli anni '70 per Mina dal titolo "Se telefonando".

Anche l'intera puntata domenicale del 26 febbraio di Verissimo sarà dedicata a Maurizio Costanzo con tanti suoi amici e colleghi pronti a ricordarlo e rendergli omaggio.

Nella giornata di domenica invece non andrà in onda su Canale 5 la puntata di Amici di Maria De Filippi, sebbene fosse stata già registrata.

Lunedì 27 febbraio, a partire dalle ore 15, Canale 5 trasmetterà in diretta i funerali di Costanzo, che si terranno a Roma presso la Chiesa degli Artisti; pertanto in tale giornata la programmazione pomeridiana della rete ammiraglia di Mediaset subirà dei profondi cambiamenti rispetto al consueto palinsesto.