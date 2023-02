Terra Amara si fermerà nella giornata di lunedì 27 febbraio per uno speciale Verissimo condotto da Silvia Toffanin che seguirà i funerali di Maurizio Costanzo: la soap riprenderà regolarmente la sua messa in onda il giorno dopo.

Nel corso della puntata di Terra Amara che andrà in onda martedì 28 febbraio, Hunkar verrà accusata di essere complice dell'evasione di suo figlio Demir dalla prigione di Cukurova. Nel frattempo, Saniye andrà da Seher e le chiederà di poter adottare il figlio che porta in grembo in cambio di una lauta somma di denaro.

Dopodiché, Seher perderà il bambino per un aborto spontaneo.

Infine, Demir fuggirà insieme alla sua famiglia a Berlino, ma lungo il tragitto ad Adnan salirà la febbre molto alta e l'uomo, per amore del bambino, deciderà di tornare ad Adana e affrontare la giustizia.

Hunkar viene interrogata dal pubblico ministero

Nella prima parte della puntata di Terra Amara, Hunkar verrà interrogata dal pubblico ministero con l'accusa di aver aiutato suo figlio Demir nel suo piano per evadere dal carcere e fuggire insieme alla sua famiglia. Tuttavia, la signora Yaman negherà le accuse e sarà rilasciata in assenza di prove. Nel frattempo, Demir preparerà la sua fuga con Zuleyha e Adnan per scampare alla giustizia che potrebbero condannarlo a 20 anni di carcere o addirittura alla pena capitale per l'omicidio di Cengaver.

Saniye vuole adottare il bambino di Seher in cambio di denaro

Dopo aver parlato e ottenuto il benestare della signora Hunkar, Saniye chiederà anche a suo marito di poter adottare il figlio che aspetta con Seher. Il capomastro della famiglia sarà entusiasta e d'accordo con il desiderio di sua moglie e insieme penseranno a come convincere l'ex balia del piccolo Adnan.

Dopodiché, la moglie di Gaffur si recherà da Seher e le offrirà una lauta somma di denaro per poter crescere il bambino che porta in grembo come se fosse proprio.

Successivamente, la donna accetterà la proposta di Saniye, ma quando quest'ultima andrà insieme a sua cognata Gulten a prendere la domestica per portarla alla tenuta Yaman, apprenderanno che la donna ha avuto un aborto spontaneo.

Demir torna ad Adana insieme a Zuleyha e Adnan

Demir, dopo aver simulato un aggressione per poter essere trasferito in ospedale e di conseguenza evadere, prenderà la sua famiglia per fuggire all'estero e scampare alla giustizia. Tuttavia, durante il viaggio, Adnan inizierà a stare molto male per via di una febbre molto alta. A questo punto, il signor Yaman e sua moglie decideranno di portare il bambino urgentemente in ospedale per curarlo: il figlio di Hunkar, per amore di suo "figlio", tornerà ad Adana consapevole di dover affrontare il pubblico ministero.