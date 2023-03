Arrivano le nuove anticipazioni di Un posto al sole che descrivono cosa succederà nella settimana dal 20 al 24 marzo e le novità per i protagonisti di Palazzo Palladini saranno molte, a partire da Silvia che si appoggerà ad Otello per far fronte ai problemi economici della sua attività. L'ex vigile sarà molto disponibile con la figlia di Teresa, ma si rifiuterà di vendere la casa a Indica e chiederà un prestito a Renato. Ci sarà ampio spazio anche per Alberto che sarà colpito da Diana, l'architetta che si occuperà della ristrutturazione dello studio e penserà di sedurla.

Rosa inizierà a lavorare alla Terrazza e a casa di Niko e sorprenderà piacevolmente il signor Poggi, mentre Viola sarà combattuta dopo la richiesta di separazione da parte di Eugenio.

Anticipazioni Un Posto al sole: Rosa inizierà a lavorare a Palazzo Palladini

Le anticipazioni di Un Posto al sole dal 20 al 24 marzo raccontano che i problemi per Silvia non finiranno e la crisi al Vulcano sarà sempre più insostenibile. La donna dovrà trovare al più presto una soluzione per evitare la bancarotta e potrà contare sul pieno appoggio di Otello che però si rifiuterà di venderà la casa della defunta Teresa a Indica e cercherà un'alternativa. A questo proposito, l'ex vigile chiederà un prestito a Renato che sarà piuttosto perplesso di fronte alla situazione e confiderà le sue paure a Raffaele.

Nel frattempo, Rosa inizierà a lavorare alla Terrazza e a casa di Niko e Renato sarà piacevolmente sorpreso dalla professionalità della ex moglie di Damiano.

Anticipazioni settimana dal 20 al 24 marzo: Alberto e Diana in sintonia

Le puntate di Un Posto al sole dal 20 al 24 marzo vedranno protagonista anche Alberto che si ritroverà sempre più vicino a Diana, l'architetta che si occuperà della ristrutturazione dello studio.

Nonostante la solida relazione con Clara, l'avvocato mostrerà di non essere molto cambiato e sembrerà totalmente concentrato sugli affari e sulle sue doti da seduttore. Niko, invece, non sarà del tutto convinto del passo che vuole fare il suo socio e di fronte alle spese per la ristrutturazione sarà alquanto dubbioso. Non mancheranno i momenti più leggeri, con Mariella che proporrà a Guido una vacanza in vista dell'estate, mettendolo alla prova.

Bice, infatti, metterà la pulce nell'orecchio alla sua amica, invitandola a riflettere sulle frequenti uscite di suo marito con Michele.

Viola di fronte a un bivio per la separazione dal marito

Le anticipazioni di Un Posto al sole dal 20 al 24 marzo rivelano che ci sarà ampio spazio per la situazione di Viola. Dopo aver comunicato a Eugenio di provare dei sentimenti per Damiano, la donna inizierà ad avere dei dubbi. Il magistrato, infatti, sarà sempre più vicino alla sua collega Lucia e questo scatenerà la gelosia in Viola che non saprà come comportarsi. Inoltre, per lei arriverà come un fulmine a ciel sereno la proposta di separazione da parte di suo marito e deciderà di prendersi del tempo per pensare a come tutelare al meglio il piccolo Antonio.