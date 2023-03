Lorella Cuccarini torna a parlare del lutto che ha recentemente colpito Maria De Filippi prima del debutto con Amici 2023 in prime time.

Un periodo non facile per la conduttrice di Canale 5, la quale però ha scelto di non rinunciare ai suoi impegni professionali sulla rete ammiraglia del Biscione ed ha così ripreso in mano le redini delle sue numerose trasmissioni televisive.

A parlare di quel momento difficile che ha profondamente segnato la vita di Maria, è stata Lorella Cuccarini che quest'anno veste per il terzo anno consecutivo il ruolo di prof nella scuola più famosa del piccolo schermo.

Il retroscena di Lorella Cuccarini sul lutto di Maria De Filippi prima del serale di Amici 2023

Nel dettaglio, l'appuntamento con il serale di Amici 2023 in prime time ha segnato il ritorno stabile della conduttrice in televisione dopo il lutto che l'ha profondamente segnata e colpita.

Un periodo non facile per Maria De Filippi, così come confermato anche da Lorella Cuccarini che ha avuto modo di vivere a stretto contatto il lutto che ha colpito la conduttrice di Canale 5, avendo condiviso con lei l'esperienza del talent show più longevo e famoso del piccolo schermo.

"Ai funerali di Maurizio Costanzo? Ho pensato al dolore di Maria. Ero abituata ad apprezzare la sua vitalità nel lavoro e la sua capacità di esserci per tutti", ha dichiarato la showgirl in una nuova intervista.

'Vederla così è stato un dolore', la confessione di Lorella Cuccarini su Maria De Filippi

"Vederla così è stato un dolore. Mi ha fatto piacere constatare la vicinanza di tantissime persone, non solo dello spettacolo, anche meno note, ma sempre partecipi", ha aggiunto ancora Lorella Cuccarini raccontando il momento di difficoltà vissuto dalla conduttrice di Amici.

La showgirl e insegnante di canto della scuola di Maria De Filippi ha parlato anche della richiesta di un selfie che qualcuno ha avanzato alla conduttrice all'interno della camera ardente per Costanzo.

"In chiesa non mi è mai capitato e mi è sembrato di cattivo gusto. Non so come avrei reagito", ha dichiarato Lorella Cuccarini ammettendo chele capita di fare selfie in qualsiasi situazione personale, ma non lei mai capitato una richiesta simile in momenti difficili della sua vita.

Doppia eliminazione dal cast del serale: anticipazioni Amici 2023 del 25 marzo

Intanto, cresce l'attesa per la seconda puntata del serale di Amici 2023, in programma questo sabato 25 marzo nel prime time di Canale 5.

Al centro dell'attenzione ci saranno le nuove sfide che vedranno protagonisti gli allievi del talent show e, al termine della serata, sono previste ben due eliminazioni definitive dalla gara.