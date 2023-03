Diverse novità avranno luogo nel corso delle nuove puntate di Terra Amara in programma prossimamente su Canale 5. Le trame turche dello sceneggiato segnalano che la scomparsa di Uzum e Adnan susciterà la preoccupazione dei suoi famigliari. Hunkar Yamam sospetterà che dietro la vicenda si nasconda la mano di due brutti ceffi.

Terra amara, anticipazioni: Uzum e Adnan scompaiono nel nulla

Le anticipazioni di Terra amara, riguardanti le nuove puntate trasmesse prossimamente su Canale 5, rivelano che la strana scomparsa di Uzum (Neva Pekuz) e Adnan desterà il panico generale.

Tutto inizierà quando Demir obbligherà Zuleyha (Hilal Altınbilek) a seguirlo in automobile, dopo aver visto un video in cui abbraccia Yilmaz. Hunkar e tutta la servitù della fattoria crederanno che il ricco imprenditore voglia uccidere la moglie in preda a un raptus di gelosia. Adnan, vista la distrazione generale, potrà scorrazzare solo in compagnia della piccola Uzum, l'orfanella di cui Saniye e Gaffur (Bülent Polat) si stanno prendendo cura. Tutti quanti inizieranno a preoccuparsi quando i due bambini sembreranno essere scomparsi nel nulla: alcuni temeranno che i piccoli abbiano fatto una terribile fine.

Hunkar crede che i bambini siano stati rapiti

Nelle puntate turche di Terra amara alcuni presenti sosteranno di aver visto Adnan e Uzum salire su un'auto misteriosa, pertanto i residenti della tenuta crederanno che Adnan e Uzum siano stati rapiti da dei brutti ceffi visti in giro per Cukurova per portare a termine i loro loschi affari.

Hunkar (Vahide Percin) così deciderà di rimanere alla fattoria con la speranza di mettersi in contatto con i rapitori, magari intenzionati a chiedere un eventuale riscatto. Anche Saniye Taskin sarà rammaricata per non essere riuscita a proteggere la figlia adottiva. Fortunatamente si tratterà solo di un grosso equivoco, visto che nessuno ha rapito i due bambini.

I braccianti riportano Uzum e Adnan a casa

Il pubblico scoprirà che Uzum ha portato Adnan a piangere sulla tomba della sua defunta madre e nel villaggio degli operai, dove aveva vissuto prima che i coniugi Taskin non decidessero di adottarla. Il giorno dopo i braccianti accompagneranno i due bambini a casa facendo tirare un sospiro di sollievo a Hunkar e Saniye.

Una trama che si concluderà nel migliore dei modi, sebbene l'apparente tranquillità venga interrotta da qualcosa di inaspettato.

In attesa di vedere questi colpi di scena in televisione, si ricorda che la soap opera turca è in onda sette giorni su sette sui teleschermi di Canale 5.