Maria De Filippi si prepara a tornare in prime time con il serale di Amici 22 dopo la morte di Maurizio Costanzo. Per la conduttrice questo sarà il primo appuntamento in prima serata a distanza di poche settimane dal lutto che l'ha colpita.

Secondo i retroscena riportati sulle pagine della rivista Nuovo Tv, diretta da Riccardo Signoretti, per la conduttrice non sarebbe ancora un momento semplice.

Maria De Filippi ritorna in prime time dopo il lutto con il serale di Amici 22: da sabato su Canale 5

L'appuntamento con il serale di Amici 22 tornerà sabato 18 marzo con la messa in onda della prima puntata trasmessa su Canale 5 a partire dalle 21:30.

Lo show anche quest'anno non sarà in diretta: la prima puntata è stata registrata giovedì pomeriggio ed è stata caratterizzata subito da accesi scontri tra i vari protagonisti dello show.

Occhi puntati in primis sulle discussioni tra i professori di questa ventiduesima edizione e sulle sfide dirette tra i vari allievi, che hanno portato all'eliminazione di due concorrenti.

Il retroscena su Maria De Filippi e Amici 22: 'Senza Maurizio tutto è più difficile'

Un appuntamento importante per Maria De Filippi, che in più occasioni non ha mai nascosto il fatto che il pomeridiano e il serale di Amici sono le sfide che la impegnano maggiormente nel corso della stagione televisiva.

Quest'anno, però, il serale del talent show avrà un sapore diverso, dato che sarà il primo che la conduttrice affronterà senza i consigli di Maurizio Costanzo.

"Al via il serale del talent show più famoso. Amici? Senza Maurizio tutto è più difficile", scrive il settimanale, confermando che per la conduttrice di Canale 5 non è un momento facile della sua vita dopo il lutto che l'ha colpita.

Tornando alla prima puntata del serale di Amici 22 in onda sabato sera su Canale 5, al centro dell'attenzione ci sarà una doppia eliminazione.

Cosa è successo alla prima puntata di Amici 22 del 18 marzo: prevista la doppia eliminazione dal cast

Le anticipazioni sullo show Mediaset rivelano che la prima ad aver avuto la peggio è stata la ballerina Megan, che è stata eliminata definitivamente dalla gara.

A seguire c'è stato un ballottaggio eliminatorio tra Ndg e Federica: in questo caso, però, Maria De Filippi non ha svelato subito il verdetto finale.

Il risultato di questa eliminazione sarà reso noto solo al termine della prima puntata del serale di Amici 22 in onda sabato sera contro il debutto de Il Cantante Mascherato condotto da Milly Carlucci.